Los fans de George R.R. Martin suelen ser personas con mucha paciencia, de otra forma, habrían pasado de adorarle a no querer saber nada del escritor para el resto de sus vidas. No sabemos si como algún truco, pero lo cierto es que Martin ha revelado recientemente el número de páginas que le faltan de The Winds of Winter.



Lo cierto es que ha pasado ya más de una década desde que salió A Dance With Dragons, y los fans de Game of Thrones todavía esperan con ansias The Winds of Winter. Y como viene ocurriendo desde entonces, cada vez que George R.R. Martin habla, la legión de seguidores espera noticias.



Hace unos días, el autor de Canción de hielo y fuego apareció en el programa Stephen Colbert Presents Tooning Out the News, donde el presentador (animado) Dr. Ike Bloom criticó a Martin por su (desesperante) lenta forma de escritura. Veamos la entrevista:

George R.R. Martin Sits Down with Tooning Out The News | Exclusive Interview

Como vemos, el tono humorístico de la “entrevista”, con un cierto pique entre Patterson y Martin, fue la norma. Entre otras cosas, Martin admitió con ironía que su fecha límite para el libro fue “hace 11 años”, ya que fue cuando salió A Dance with Dragons (y no hay forma de que la fecha límite para Winds fuera ese mismo año).



Martin también explicó su proceso, incluyendo cómo escribe en su ordenador DOS con el programa de procesamiento de textos Wordstar, y que ha sido su hábito durante años. Con todo, lo más destacado se produjo cuando Patterson le preguntó a Martin cuántas páginas había hecho, a lo que Martin respondió: “Eh, como 1100, 1200, algo así… aunque aún no está terminado. Necesito otras 400 [o] 500 páginas”.



En este punto, Patterson le sugirió a Martin cómo podría resolver su problema: “Divida las 1100 páginas en tres libros... Envíe un libro por año, sus fans estarán felices”, dijo.



Sea como fuere, se supone que Martin ha progresado en Winds en los últimos años, de hecho, últimamente ha estado hablando de ello en público. Recientemente dijo que el libro estaba alrededor de “tres cuartas partes del camino”.



Lo que nadie sabe es el tiempo que le tomó llegar allí, y mucho menos, lo que le llevarán esas supuestas 500 páginas para terminarlo. [Polygon]