By

El próximo domingo será el final de la primera temporada de La Casa del Dragón, una serie que sirve como precuela de Juego de Tronos pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad de seguir sus pasos y su legado. ¿Está a la altura? Solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto, el final de temporada promete regalarnos una batalla épica.

Y es que en el noveno episodio de esta primera temporada ya vimos el inicio de la llamada “Danza de dragones”, una guerra civil protagonizada por los Targaryen, divididos en dos bandos: los llamados “equipo verde” y “equipo negro”. Por un lado, tenemos a la Reina Alicent Hightower y su hijo Aegon II Targaryen, reclamando el trono por ser, supuestamente, el deseo del lecho de muerte de su padre el Rey Viserys. Por el otro lado, tenemos a la ahora Reina Rhaenyra Targaryen, a quien su padre nombró heredera del trono de hierro muchos años atrás.

Ambos lados tendrán el apoyo de muchas casas, pero… ¿saben qué más tienen? Dragones, muchos dragones. El tráiler ya nos adelanta que en esta primera de varias batallas que veremos a lo largo de la serie podemos esperar acción en el aire, con escamas y fuego, e imágenes tan oscuras en pantalla como ya el universo de Juego de Tronos nos tiene acostumbrados.

Advertisement

La Casa del Dragón ya ha sido renovada para una segunda temporada, y según George R.R. Martin, debería tener unas 4 temporadas de 10 episodios. Hay dragones para rato.