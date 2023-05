Hay una confusión con el cambio de política de Google que desembocará en un borrado masivo de cuentas inactivas. Sí, todas las cuentas que lleven dos años sin usarse serán alertadas múltiples veces y finalmente borradas a partir de diciembre de 2023. Pero he visto mucha preocupación sobre la pérdida de vídeos históricos de YouTube a raíz de esta limpieza , y sin embargo es una de las dos únicas excepciones de Google para el cambio de política : las cuentas que tengan vídeos en YouTube no van a ser eliminadas. La otra excepción son las cuentas que paguen algún tipo de suscripción a través de Google.



Así lo ha confirmado la propia Google en una actualización de su blog: “Si tienes una suscripción actual configurada a través de tu cuenta de Google, por ejemplo a Google One, a una publicación de noticias o a una aplicación, también consideramos esto como actividad y tu cuenta no estará afectada. Adicionalmente, no planeamos borrar cuentas con vídeos de YouTube por el momento”.

Si haces una búsqueda rápida en Twitter, puedes comprobar que la principal preocupación ante el anuncio de Google son los vídeos de YouTube. YouTube se usa para muchas cosas, pero en general sirve a la sociedad como un gigantesco archivo de vídeos. Hay tutoriales, vídeos virales, recopilaciones de vídeos y momentos históricos registrados en YouTube con la falsa sensación de que estarán ahí para siempre como backup de nuestro archivo multimedia.

Lo cierto es que, por ahora, Google no planea borrarlos. Esto ahorrará a la compañía más de un dolor de cabeza: podrían haberse perdido vídeos de gente fallecida y de gente que ha perdido el acceso a su vieja c uenta de Google, entre otros casos. Pero nada garantiza que no llegue un cambio de política en el futuro que incluya también a YouTube.

En resumen, a partir de diciembre de 2023, Google borrará las cuentas inactivas que no tengan vídeos en YouTube y no estén pagando ninguna suscripción. Esto se llevará por delante varios petabytes de datos guardados en Gmail, Google Drive y Google Photos, además de documentos de Google Docs, contactos de Google Contacts y calendarios de Google Calendar.

Evitarlo es sencillo. En primer lugar, porque recibirás varias notificaciones de Google antes de que empiece la purga. Y en segundo lugar porque Google considera actividad cualquiera de estas acciones: leer un email, usar Google Drive, ver un vídeo de YouTube con la sesión iniciada, descargar una aplicación de Google Play, hacer una búsqueda en Google con la sesión iniciada y usar tu cuenta de Google para iniciar sesión en otros servicios.