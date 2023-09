No rompas la pantalla de tu reloj Pixel, Google no ofrecerá piezas para reemplazarla

No dejes caer tu Pixel Watch. Simplemente no lo hagas, porque si lo haces, Google no te ofrecerá ningún tipo de ayuda para arreglarlo. tu pantalla se agrieta o la el reloj se rompe de cualquier otra manera. Google finalmente ha dejado claro que los usuarios de Pixel Watch están solos si accidentalmente descifran el pantalla en su Pixel Watch. No solo no hay opción para en casa reparación, pero el Google no tiene ningún centro de reparación, centros de servicio o piezas disponibles para reparar el primer reloj inteligente de la empresa.

El borde fue el primero en confirmar que el mayor temor de los propietarios de un Pixel Watch parece ser cierto. Un portavoz de Google le dijo al medio que “en este momento” no hay opciones de reparación para un Google Pixel Watch. Si el reloj se daña, tendrás que comunicarte con el servicio de atención al cliente de Pixel Watch para un posible reemplazo.

Al comprar un reloj a través de Google Store, no existe ninguna opción de protección extendida más allá de la garantía limitada estándar de 12 meses. idioma de esa garantía nota que la garantía no cubre el desgaste normal , accidentes, mal uso, negligencia, desmontaje, alteraciones o servicio por cualquiera menos un técnico de Google , lo cual , reiteramos, no existe actualmente. En esencia , sus opciones para la reparación propia de un Pixel Watch están en algún lugar entre zip y nadda.

Gizmodo no encontró ningún problema obvio con el La robustez de Pixel Watch en nuestra revisión, pero eso no significa que no puedan ocurrir accidentes. El diseño en cascada en la pantalla frontal significa que hay potencialmente menos protección para la pantalla durante una caída. Usuarios en Foro de soporte de Google Pidieron ayuda con la esfera de su reloj después de darse cuenta de que estaba agrietada, pero les dijeron que su única opción era comprarla. un nuevo reloj o pasa por su compañía de tarjeta de crédito para un reembolso.

Llega apenas unos días después de que Google comenzara ofreciendo kits de reparación para la tableta Pixel a través de iFixit. El año pasado, Google anunció kits de reparación para sus teléfonos Pixel Volviendo al Pixel 2, y aunque ha pasado casi un año desde el lanzamiento del Pixel Watch por primera vez, No he visto ni el escondite ni el pelo de ningún servicio de atención al cliente oficial. Nos comunicamos con Google para ver si la empresa tiene algún plan. para opciones de reparación en el futuro, pero no recibimos respuesta de inmediato.

La falta de apoyo se produce a medida que cada vez más estados de EE. UU. han aprobado leyes individuales sobre el derecho a reparar. Nueva York exige que las empresas hacer información de diagnóstico y reparación disponible para sus dispositivos. La legislatura de California apenas esta semana aprobó una nueva legislación asombrosa que Exigir a los fabricantes de dispositivos que proporcionen piezas, instalaciones y documentación. para reparar sus aparatos electrónicos. El proyecto de ley de California todavía necesita la firma del gobernador Gavin Newsom, y tomará tiempo para que la ley entre en vigor. efecto, pero a partir de ahora Google parece estar rezagado en el soporte de su último dispositivo portátil en comparación con sus otras tecnologías.

Como The Verge fue primero en señalar, el propio demoler de Pixel Watch parece mostrar que los usuarios pueden quitar la pantalla sin demasiado problema después calentando el adhesivo y sacando la pantalla del cuerpo. Sin embargo, no hay una forma real de obtener una nueva pantalla para reemplazar la vieja , roto .

Google podría Estaremos anunciando un Pixel Watch 2 a finales de este año, al mismo tiempo, mostrará su nuevos teléfonos Pixel 8 durante un Evento del 4 de octubre. El Watch 2 podría tener una mejor duración de la batería y más funciones similares a las de Fitbit, pero todas las señales apuntan a que el próximo reloj será relativamente Una pequeña iteración en el primer lanzamiento. Cualquier reloj nuevo definitivamente podría beneficiarse de un programa de reparación más exhaustivo, o tal vez de un rediseño para hacer La pantalla no es tan fácil de rayar o romper.

