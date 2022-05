By

Cuando visitamos un McDonalds, l a mayor parte de los mortales solo vemos a la persona que nos tiende la bolsa llena de comida o una bandeja con un menú. Lo que ocurre dentro de la cocina es algo que solo intuimos fugazmente. Este vídeo lo muestra en primera persona.



Un empleado de McDonalds llamado Stephen Patula ha colgado un interesante vídeo titulado 5 minutos en la hora punta del almuerzo. El vídeo está grabado con una Go Pro sujeta a Stephen de manera que vemos el proceso de cómo se van procesando los pedidos en primera persona. No vas a encontrar nada desagradable en el vídeo. Sus protagonistas llevan guantes y respetan escrupulosamente los protocolos de McDonalds. Lo curioso, si nunca lo habías visto antes, es hasta qué punto la cocina de McDonalds y otros establecimientos similares como Burger King está estandarizada hasta convertirse en una auténtica cadena de montaje cuyo objetivo es asegurar que las hamburguesas salgan siempre igual.

El ritmo también es intenso, aunque no estoy seguro de si llamarlo frenético. Patula va de aquí para allá cortando los panes, dosificando las salsas y montando los ingredientes en un proceso sin fin. De hecho llama la atención que hay comentarios en el vídeo de gente que asegura trabajar en McDonalds y dice que es la hora punta más tranquila que han visto nunca.

También es interesante que Patula no haya recibido ningún toque de la compañía por publicar estos vídeos. Sobre todo teniendo en cuenta que no es el primero que sube a YouTube. Su canal está básicamente dedicado a vídeos de la cocina de McDonalds en primera persona, y aunque ninguno de ellos deja especialmente en evidencia a la gran M, no estoy seguro de si les gustará mucho el contenido a nivel de comunicación corporativa.