Una ilustración médica de los hongos Candida auris Ilustración : Stephanie Rossow/CDC

A finales del año pasado, se encontró por primera vez en Brasil una levadura mortal conocida como Candida auris. En un nuevo artículo de esta semana, los científicos que trataron e investigaron estos casos iniciales dicen que la pandemia de covid-19 ayudó a crear un caldo de cultivo para que el hongo emergiera y se propagara dentro de la unidad de cuidados intensivos de un hospital.



Advertisement

C. auris fue descubierto por primera vez por médicos de Japón en 2009, aunque probablemente ha estado infectando a personas desde al menos la década de 1990. Sus orígenes siguen siendo un misterio, pero la teoría principal es que solo recientemente comenzó a causar problemas a los humanos. Lo que hace que la levadura sea tan peligrosa es que las cepas a menudo (o rápidamente se vuelven) resistentes a múltiples medicamentos antimicóticos. Sus síntomas más leves pueden incluir fiebre y escalofríos, pero en casos graves, puede invadir el torrente sanguíneo y múltiples órganos, provocando daños en los órganos y/o sepsis potencialmente mortal. Si bien no todas las infecciones enferman a las personas, la fuerte resistencia de la levadura puede hacer que las infecciones graves sean increíblemente difíciles de tratar y, a menudo, fatales, especialmente para las personas que ya están debilitadas en hospitales o inmunodeprimidas. También es difícil descontaminar los entornos donde el hongo coloniza fuera del cuerpo, como catéteres u otros equipos médicos que proporcionan una ruta fácil para la infección.

Desde 2019, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han etiquetado a C. auris como una amenaza urgente de superbacterias, mientras que países y hospitales de todo el mundo han estado en alerta máxima por ello. En diciembre de 2020, Brasil se convirtió en el último país en informar de haberlo encontrado. Y el lunes, un nuevo estudio detalló dos de estos primeros casos, ambos pacientes que fueron hospitalizados por covid-19 en la misma unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad de Salvador.



Según el informe, publicado en el Journal of Fungi, los casos involucraron a un hombre de 59 años y una mujer de 72 años, quienes fueron hospitalizados con síndrome respiratorio agudo severo por covid-19 en octubre de 2020 y noviembre de 2020, respectivamente. Los dos pacientes sufrieron muchas otras infecciones, incluida C. auris. Sin embargo, a diferencia de los brotes anteriores, esta cepa parecía susceptible a muchos antifúngicos comunes. Ambas infecciones fueron tratadas y el hombre finalmente se recuperó lo suficiente como para ser dado de alta después de 49 días; Desafortunadamente, la mujer no tuvo tanta suerte y sucumbió a sus muchas dolencias a finales de enero de 2021.



Desde estos primeros casos, los funcionarios de salud pública documentaron que otras nueve personas con C. auris colonizaban su cuerpo a diciembre de 2020, todas las cuales habían visitado la misma unidad de cuidados intensivos. Los casos parecen remontarse a una fuente local, sin que ninguno de los pacientes haya viajado recientemente y sus respectivos hongos estén estrechamente relacionados entre sí. En este momento, los autores especulan que el hongo pudo haber llegado o emergido localmente meses antes del primer caso. Y aunque esta cepa todavía parece ser tratable con medicamentos convencionales, las muestras aisladas de estos pacientes han comenzado a volverse más resistentes al menos a algunos antifúngicos con el tiempo.



Otros países han informado recientemente de sus propios brotes de C. auris entre pacientes con covid-19. Y en este brote, la enfermedad grave provocada por el covid-19 y la hospitalización resultante probablemente permitieron que el hongo colonizador se volviera potencialmente mortal e infectara a otras personas enfermas, una serie de eventos que podrían repetirse en otros lugares.



“Por lo tanto, la pandemia de covid-19 puede estar acelerando la introducción y / o propagación de C. auris en entornos hospitalarios anteriores libres de C. auris”, escribieron los autores.



Advertisement

C. auris no es la única infección por hongos relacionada con el covid-19 que ha asustado a los médicos últimamente. Durante el pico más reciente y más letal de la pandemia en India, los casos de una infección normalmente muy rara causada por mucormicetos, llamada hongo negro, comenzaron a aumentar, con alrededor de 12.000 casos documentados en el país durante los últimos meses. Al igual que C. auris, esta infección puede resultar increíblemente fatal una vez que comienza a enfermar a los pacientes hospitalizados, matando hasta la mitad de sus víctimas. No es solo el covid-19 lo que está contribuyendo a estos brotes, sino también su tratamiento principal: los esteroides que mitigan la respuesta inmune excesivamente agresiva, pero también nos dejan más vulnerables a las coinfecciones de hongos y otros microbios.



Todos estos casos proporcionan un recordatorio adecuado del costo directo e indirecto que ha tenido el covid-19, uno que probablemente continuará en el futuro previsible en países sin un amplio suministro de vacunas contra el covid-19 u otras medidas de precaución. El pico de India finalmente ha bajado, pero Brasil continúa experimentando un alto nivel de nuevos casos y muertes. Y con la propagación de variantes más transmisibles como Delta, encontrada por primera vez en India, el mundo en general sigue siendo vulnerable a nuevos picos de enfermedad que traerán consigo otras pesadillas como C. auris. Hasta la fecha, solo alrededor del 15% de la población mundial está parcialmente vacunada.



Advertisement

Los funcionarios de salud pública continúan investigando la cepa específica de C. auris encontrada en estos casos brasileños, que parece ser la primera aparición local de un subtipo particular del hongo (Clade I, encontrado por primera vez en el sur de Asia) documentado en América del Sur. La esperanza es que descubrir cómo surgió por primera vez y por qué es un poco diferente de las cepas anteriores pueda dar a los científicos pistas sobre cómo detener mejor su propagación en el futuro.