Habrá una carrera entre dos coches radiocontrol en la Luna en 2021

Imagen : Emmanuel Dunand/AFP (Getty Images)

Era solo una cuestión de tiempo que a Elon Musk le diera por organizar carreras lunares , y parece que el 2021 será el año elegido para la ocasión . No, no se trata de coches tripulados: serán coches de radio control diseñado s por estudiantes y manejados desde la Tierra . Por que... ¿por qué no?

Est e es el objetivo de Moon Mark, la empresa que organizará todo este tinglado . Moon Mark es una empresa de contenido educativo y multimedia cuyo compromiso es hacer cosas divertidas — como enviar coches radiocontrol a la luna— para que los adolescentes muestren interés en campos como la ciencia, tecnología o la ingeniería . Y qué mejor manera de hacerlo que pedirles a estudiantes de secundaria que diseñen coches por control remoto que podrán manejar desde la Tierra.

Detrás de todo e sto hay grandes nombres que servirán como mentores para los estudiantes que participen en el proyecto , como Frank Stephenson, que ha ayudado a diseñar coches para MINI, Ferrari, Maserati y McLaren. Miles de estudiantes han enviado sus diseños para la carrera lunar , y Stephenson ayudará con su experiencia a los dos finalistas del proyecto .

Ya han fijado cómo será diseño interno de los coches , por lo que el desafío será crear una carrocería aerodinámica .

Una vez que los coches esté n listos, entrará Musk en acción . Los coches serán lanzados a la luna a través de uno de los cochetes Falcon 9 de SpaceX, cuyo lanzamiento está programado para octubre de 2021. El módulo de aterrizaje lunar Nova-C de Intuitive Machines llevará los coches radiocontrol hasta la superficie.

Eso sí, la cosa no va a ser barata . En New Atlas, calcularon aproximadamente el dinero que será necesario para tal empresa :

Cada coche pesará 2,5 kg y el “mecanismo de despliegue” utilizado para depositarlos en la superficie lunar pesará otros 3 kg . Este peso combinado de 8 kg (17,6 lb) es un asunto importante , porque el objetivo es la Luna. Es un envío especial y no saldrá barato . La empresa de logística lunar Astrobotic, por ejemplo, establece actualmente precios de 1,2 millones de dólares por kilogramo para llevar elementos en uno de sus módulos de aterrizaje Peregrine.

Puedo aseguraros que mi “ yo” del instituto no habría estado preparada para manejar la responsabilidad de un proyecto e spacial multimillonario. Los adolescentes que lleven a cabo esta tarea serán más duros que cualquiera de nosotros.

El módulo de aterrizaje Nova-C tendrá las herramientas necesarias para comunicarse con la Tierra, por lo que será con él con quien se comuniquen los estudiantes . Incluso habrá un streaming en directo del evento, por lo que podremos ver la carrera cómodamente desde nuestro sofá.

Es un proyecto increíble. Sinceramente, no puedo esperar a ver el resultado .