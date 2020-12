¿Has notado un aumento de llamadas de spam? No estás loco

Filed to:

Filed to: Estafas

Imagen : Aumentan las llamadas no deseadas en Estados Unidos y Europa ( Getty Images )

TrueCaller ha publicado su informe anual de los países más afectados por llamadas no deseadas. En 2019, los países de Sudamérica coparon la lista, pero Estados Unidos y Europa han subido con fuerza este año.



Advertisement

¿Has notado un aumento de llamadas no deseadas? No estás loco. En 2018, España fue el undécimo país del mundo más afectado por el spam. Ahora es el quinto. Según TrueCaller, España ha experimentado un aumento del 50% en las llamadas no deseadas. Más de una quinta parte fueron estafas, muchas de ellas relacionadas con el COVID-19, pero la publicidad (32%) y las operadoras (23%) representan la mayor molestia para los españoles.

Brasil sigue siendo el país más afectado por las llamadas de spam. El 48% son estafas y el 42% ofertas de servicios financieros, dejando el resto a operadores de telemarketing y proveedores de telefonía. La buena noticia para los brasileños es que el spam ya no crece al ritmo de antes, con las llamadas no deseadas aumentando apenas un 9% en 2020.

Advertisement

Imagen : TrueCaller

La otra cara de la moneda son los países del centro y el este de Europa, que registraron el mayor aumento de llamadas no deseadas. Hungría experimentó la mayor subida (1132%), seguida de Alemania (685%), Bélgica (557%) y Rumanía (395%). En Estados Unidos, que es el segundo país con más spam del mundo, las llamadas aumentaron un 56% en comparación con el año pasado.



Advertisement

Chile, México, Perú y Colombia siguen siendo los países de Hispanoamérica más afectados por estas prácticas, pero las llamadas de spam se redujeron significativamente en los cuatro, lo que les permitió bajar varios puestos.

En Chile bajaron las llamadas en general, pero aumentaron las de estafa, algo que TrueCaller atribuye a la inestabilidad política y la pandemia. En México, el spam se redujo un 40%, y aun así, los mexicanos recibieron una media de 15,5 llamadas cada uno (principalmente de servicios financieros, seguidos de estafas). Perú experimentó una reducción del 59% del spam, cayendo al puesto 14 del mundo. Colombia redujo las llamadas no deseadas en un 49% gracias a la caída del spam de servicios financieros y las estafas.

Advertisement

En general, las llamadas fraudulentas siguen en boga dentro de las categorías de spam más comunes. En 2020, los estafadores telefónicos aprovecharon la pandemia para sacar más dinero a sus víctimas. Solo en Estados Unidos se estima que se perdieron 19. 700 millones de dólares por llamadas de estafa.

[ TrueCaller vía mixx.io]