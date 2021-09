By

Mobile Suit Gundam es una saga enorme y para la mayoría complicada, al menos hasta que entiendes cómo verla (te podemos explicar en este enlace). Desde hace varios años no hay una nueva serie de Gundam como tal, y por fin muy pronto tendremos una nueva. Su nombre es Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury.

Espera… ¿qué?

En la franquicia o saga Mobile Suit Gundam existen varias “líneas temporales” o universos que no necesariamente están relacionados los unos a los otros, aunque en todos se mantenga el concepto de los “Gundams” (o más bien, de los Mobile Suits, armaduras de combate gigantescas con forma de robot). El “Universal Century” es la línea de tiempo principal, aquella que comenzó en 1979 y que todavía continúa en desarrollo con series, OVAs y películas como la reciente Mobile Suit Gundam Hathaway. Otras líneas te mporales tienen sus propias historias, personajes y Gundams (de nuevo, te lo explicamos detalladamente acá).

La gran duda acerca de esta nueva serie está relacionada a su nombre “La bruja de Mercurio”. Hasta ahora, el planeta Mercurio no ha formado parte de ninguna otra serie de la saga ni ninguna línea temporal, ni tampoco recuerdo haber visto brujas o el concepto de la magia y la brujería. ¿A qué línea temporal o universo pertenece esta serie? Por ahora, tendremos que quedarnos con la duda, pero la buena noticia es que pronto tendremos una nueva producción de Gundam, la primera en mucho tiempo.

Técnicamente no vemos una nueva serie de Gundam desde que se estrenó Iron Blooded Orphans en 2015 (y concluyó en 2017). Sí, otras como Gundam Build Divers y Thunderbolt han existido, pero aunque la primera era una serie para la televisión, técnicamente no es una serie de Gundam tradicional (no hay robots gigantes pilotados desde su interior por humanos, en esencia). Thunderbolt, en cambio, no fue una serie estándar sino una ONA (animación original para la web).

Así que The Witch from Mercury es la nueva serie de Gundam desde hace varios años, y afortunadamente no tendremos que esperar mucho para verla: se estrenará en algún momento de 2022. [vía AnimeNewsNetwork]