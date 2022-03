By

Si estás jugando a Elden Ring es probable que ya te hayas dado cuenta de una cosa: cuando abres el mapa o el inventario el mundo de juego sigue activo a tu alrededor. Lo que puede suponer un problemilla en las Tierras Intermedias. Por fortuna, hay una solución, y no requiere mods.

Resulta que la manera de hacer pausa pasa por entrar en el inventario del juego y seleccionar la opción ayuda pulsando en el botón táctil central del Dualshock (en PlayStation). En el menú que se abre hay que seleccionar Explicar menús. Al hacerlo notaremos como la música se mantiene, pero los efectos del mundo se atenúan. De hecho, lo he probado personalmente en mitad de un combate y funciona. La música de combate sigue sonando pero el combate en sí se detiene. El truco se lo debemos a Iron Pineapple, un popular YouTuber especializado en los juegos tipo Souls.

Huelga decir que es una opción bastante mala porque requiere que hagamos varios clics, cosa que durante un combate puede ser realmente complicada, sobre todo si se trata de un jefe. La falta de botón de pausa en Elden Ring ha suscitado no pocas críticas. Es cierto que podemos viajar hasta un círculo de gracia y hac er pausa allí, pero esa opción no siempre es deseable. Si por lo que sea tenemos que abandonar el juego a toda prisa para atender una llamada o algo así nos arriesgamos a que un monstruo errante pase por allí y nos haga picadillo. Ahora al menos no ocurrirá.

La falta de una opción de pausa en Elden Ring es un tanto rara. No parece que tenga que ver con la dificultad, porque en Sekiro: Shadows Die Twice, el anterior juego de From Software, se podía hacer pausa perfectamente y en Bloodborne bastaba con que abrieses un menú. Quizá Miyazaki consideró que estropeaba la experiencia de mundo abierto en permanente cambio. Los caminos de Miyazaki son inescrutables.