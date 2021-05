Imagen : Sony / FROM Software

Puede que aún no tengamos noticias de Bloodborne 2, pero el oscuro mundo de Yarnham sigue muy vivo. En That Hashtag Show acaban de recibir confirmación no oficial de que Sony y HBO trabajan en los primeros compases de una serie de televisión (con actores reales ) basada en Bloodborne.



Advertisement

De confirmarse, la serie vendría a sumarse a la de The Last of Us que ya está en desarrollo. De momento se desconoce qué actores se sumarán a la serie o cuál será el guión definitivo. De hecho había un boceto preliminar pero lo han parado para volver a trabajar so bre él. Parece que Sony quiere que la serie tenga ocho capítulos y cada uno se centre en el combate contra un jefe determinado del juego al estilo de películas como Dread o The Raid. Sobre el actor protagonista se dice que tendrá que ser alguien con experiencia en combate físico y escenas de acción.

Todo indica que Sony quiere una serie con grandes dosis de acción y violencia, y los primeros concept art que han podido ver en That Hashtag Show apuntan a que visualmente será espectacular y sangrienta. Todo esto está muy bien, pero me inquieta que Sony quiera convertir la serie en una simple cadena de escenas de acción pensadas para el público adolescente.

Si esa es realmente la intención de Sony, es que alguien en su junta directiva no ha entendido nada. Tras la fachada de sangre, fuego y monstruos horripilantes, Bloodborne cuenta una saga absolutamente fascinante de ambición desbocada, errores del pasado, fanatismo religioso y horror cósmico que puede ser la base de una obra maestra del horror en las manos de los guionistas adecuados. Reducir todo el lore del juego a una serie de combates contra monstruos suena tan mal como decir que quieres hacer una serie sobre Skyrim en la que el protagonista mata un dragón diferente en cada capítulo. Esperemos que Miyazaki y HBO pongan algo de orden en las peticiones de los ejecutivos de Sony Pictures . [That Hashtag Show]