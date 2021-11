By

Henry Cavill, el hombre detrás de Superman, no parece tener suficiente con representar al H ombre de Acero en las últimas producciones de DC, y ha dejado claro a qué nuevo superhéroe le gustaría interpretar : el Capitán Britania .

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Cavil ha desvelado que no le importaría tener un papel dentro del MCU : “Nunca hablaré de un personaje de Marvel que ya esté siendo interpretado por otra persona porque todos están haciendo un trabajo genial. Sin embargo, tengo Internet y he visto varios rumores sobre el Capitán Britania y sería muy divertido hacer una versión guay y moderna de eso, de la misma forma en que modernizaron al Capitán América” explicaba Cavill.

En el universo de Marvel, Brian Braddock sufre un accidente de motocicleta que casi le cuesta la vida, pero es sanado por el mago Merlín y su hija, quienes le otorgan sus superpoderes y le convierten en el Capitán Britania.

Capitán Britania es uno de los muchos proyectos de Marvel que aun tiene en el tintero, y no está del todo claro si algún día verá la luz. Eso sí, otros actores como Orlando Bloom o Simon Pegg también han mostrado su interés en este curioso superhéroe, por lo que parece que Cavil tendrá competencia .