IA esta semana: Es hora de reemplazar a su CEO con IA

La historia principal: el hábito de la IA de consumir agua

No es ningún secreto que la industria tecnológica tiene un problema con el agua. Los centros de datos, que son parte integral de nuestro mundo altamente digitalizado, deben ser enfriado en el registro para funcionar correctamente. Problemáticamente, los procesos de enfriamiento requieren inmensas cantidades de agua dulce, gran parte del cual debe ser absorbido de los sistemas de agua locales de EE. UU. Probablemente no sea una sorpresa que la emergente industria de la IA , que consume mucha energía como es, es uno de los más sedientos en Silicon Valley.

Esa sed fue afirmada esta semana cuando Microsoft lanzó su último informe ambiental, que mostró que su uso de agua se había disparado entre 2021 y 2022. El informe, que sigue el período cuando el Las operaciones de IA de la compañía comenzaron a acelerarse y mostraron que Microsoft había quemado unos 6.399.415 metros cúbicos de agua en un período de 12 meses, aproximadamente un 30 por creto con la tasa del año anterior.

Los hallazgos no son exactamente sorprendentes. estudiar publicado a principios de este año por la Universidad de California Riverside estimó que se necesita hasta medio litro —o aproximadamente una botella —sólo para Habla con ChatGPT por un rato. Peor aún, el estudio también proyectó cuánta agua había usado Microsoft para entrenar GPT-3 en un Período de dos semanas: aproximadamente 700.000 litros. El estudio señaló la naturaleza “extremadamente preocupante” de estos hallazgos, dado que la “escasez de agua dulce se ha vuelto uno de los retos más apremiantes» de nuestro tiempo.

Uno de los autores del estudio, Shaolei Ren, le dijo a Gizmodo esta semana que la IA consume mucha más energía que la mayoría de las otras formas de computación. “La densidad de energía de los servidores de IA es generalmente mayor que la de otros tipos de servidores porque tienen muchas GPU y, para cada servidor, , pueden consumir entre dos y tres kilovatios de potencia, mientras que los servidores normales suelen consumir menos de 500 vatios. una enorme diferencia en términos de su densidad energética, lo que significa que también hay una diferencia en sus necesidades de refrigeración”, dijo Ren.

Existen métodos que las empresas tecnológicas pueden adoptar para reducir la cantidad de agua que utilizan para entrenar estos modelos, afirmó Ren. Desafortunadamente, una mayor supervisión de si las empresas están haciendo esto o no es difícil ya que la mayoría de los proveedores de IA no publican los datos relacionados. datos públicamente, dijo.

La entrevista: Ed Zitron, sobre cómo automatizar su C-Suite

Esta semana tuvimos el placer de hablar con Ed Zitron. Además de ser el fundador de su propio empresa de relaciones con los medios, Zitron tiene un enfocado en la tecnología Subpila ("¿Dónde está tu educación?"), y también es escritor colaborador de Insider. Esta semana, Zitron escribió un artículo de opinión sugiriendo con humor que las empresas deberían reemplazar a sus directores ejecutivos con IA. A los ejecutivos no les encantó. Hablamos con Zitron sobre la IA, el trabajo y Las debilidades actuales del gobierno corporativo. Esta entrevista ha sido editada para mayor brevedad y claridad.

Para personas que no han leído tu artículo de opinión, obviamente deberían hacerlo. Pero quería darle la oportunidad de exponer su caso. Entonces, brevemente, ¿qué argumento estás haciendo en esta pieza? ¿Y por qué deberíamos reemplazar a los ejecutivos corporativos con ChatGPT??



El argumento que estoy planteando principalmente es que el CEO se ha convertido en un rol extremadamente vago. Se ha convertido en uno con muy poca responsabilidad, muy poco en el sentido de un conjunto definitivo de responsabilidades. Si nos fijamos en la literatura básica sobre el rol del CEO, en realidad no es que obvio lo hacen. Hubo un estudio de Harvard de 2018 donde investigaron lo que estaban haciendo y fue como “ personas”, “reuniones”, “estrategia”. Eso podría significar cualquier cosa, ¡literalmente cualquier cosa! ¿“Estrategia”? ¿Qué significa eso? Entonces, aparecen los directores ejecutivos. estar simplemente yendo a reuniones y diciendo: ‘Deberíamos hacer esto’ o ‘no deberíamos hacer aquello’. El problema es que si tu única rol en una organización es tomar información y vamos ‘eh, deberíamos hacer esto’ y no eres un abogado o un médico o alguien con un conjunto de habilidades reales, ¿cuál es el maldito punto?

¿Qué tipo de respuestas has obtenido de tu artículo hasta ahora?

Todo el mundo en Twitter parecía contento con ello, mientras que la gente en LinkedIn estaba dividida 50-50. Si dice algo negativo sobre los ejecutivos en LinkedIn, Muchos chicos que no son ejecutivos se enojan mucho (y siempre son chicos, por cierto; los hombres parecen muy sensibles a esto). tema.) Pero todavía hay una buena cantidad de personas que piensan, sí, si hay un jefe ejecutivo que tiene un papel vago en el que en realidad no ejecutan, donde hacen cosas que en realidad no están conectadas con el producto pero aun así les pagan una cantidad ridícula de dinero, ¡tal vez necesitemos automatizarlos! O tal vez necesitemos definir más claramente su papel y responsabilizarlos por ese rol y despedirlos si se desempeñan mal.

¿Cuáles cree usted que son las posibilidades de que las empresas acepten sus sugerencias aquí?

Oh, extremadamente bajo. Sólo para ser muy claro, no creo que ni una sola maldita empresa haga esto. Por eso ofrezco una alternativa en la pieza, que es la que necesitamos laboral CEOs. Yo, personalmente, hago mucho trabajo preliminar en mi propio negocio. Yo diría que hago más que mi una participación justa. Pero, además, ¿por qué trabajarías para mi si no lo hiciera ? CEOs que no trabajan. Es como si pudiera entender a un editor que no escribe, pero a un editor que nunca escrito o nunca escribe¿Un editor que simplemente se sienta allí y hace llamadas? ¿O un editor ejecutivo? O, no lo sé, algún tipo de reunión privada. tipo de capital que compra una gran organización pero no parece tener ningún aprecio por lo que sucede allí y luego procede a hacer un montón de llamadas realmente estúpidas... ahí es donde te encuentras con los problemas.

Básicamente, de eso trataba mi artículo de Insider. Los ejecutivos parecen desconectados del producto del trabajo. Es una cuestión fundamental.

Tengo curiosidad por saber qué piensas de la IA generativa y cómo la clase ejecutiva parece estar convirtiéndola en un arma contra los trabajadores.

La IA generativa es divertidísima porque tiene la apariencia de inteligencia sin tenerla realmente. Es el tipo perfecto de consultor al nivel de McKinsey; Simplemente regurgita contenido basado en un cierto subconjunto de datos. No aporta experiencia de vida a lo que hace. No crea cualquier cosa nueva. No es aprender ni pensar. Básicamente, es simplemente tomar una caja grande de Legos e tratar de crear algo, sin usar ningún Creatividad real, con una aproximación aproximada de cómo se cree que es una casa.

Hay mucha mistificación en torno a la IA y está toda esta retórica sobre cómo va a “cambiar el mundo”. Para llegar al grano, la IA básicamente se está presentando a las empresas como una forma de ahorrar costos, porque les ofrece la oportunidad de automatizar un cierto porcentaje de su fuerza laboral.

Esto se relaciona con lo que estábamos hablando antes. Cuando hay ejecutivos y gerentes que están desconectados de los medios de producción, o el proceso de producción: harán llamadas basándose completamente en el costo, la producción y la velocidad, porque en realidad no comprenden la producción proceso. No saben qué sucede dentro de la máquina. Lo único que ven es lo que pasa por la tubería y lo que sale al final y prestan atención a qué rápido está sucediendo.

