IA esta semana: la huelga de escritores de Hollywood puede haber terminado, pero la batalla por la IA está lejos de terminar

Titulares de esta semana

La historia principal: Tiza Uno Arriba para los buenos chicos

Advertisement

Una de las preguntas persistentes que embrujado La huelga de escritores de Hollywood era qué tipo de protecciones se materializarían (o no) para proteger a los escritores de la amenaza de la IA. En, los estudios de cine y streaming hicieron saber que estaban entusiasmado por la idea de que un algoritmo ahora podría “escribir” un guión. ¿Por qué no lo harían? No tienes que pagar un programa de software. Por lo tanto, los ejecutivos inicialmente se negaron a hacer concesiones que hubieran definido claramente al guionista como una persona claramente humano rol.

Bueno, ahora la huelga ha terminado. Afortunadamente, de alguna manera, los escritores ganó grandes protecciones contra el tipo de desplazamiento automatizado que temían. Pero si se siente como un momento de victoria, podría ser simplemente el comienzo de una batalla continua entre la alta dirección de la industria del entretenimiento y sus trabajadores humanos.

Advertisement Advertisement

El nuevo contrato WGA que surgió de la huelga del escritor incluye amplias protecciones para los trabajadores de la industria del entretenimiento. Además de concesiones positivas que involucran a trabajadores residuales y otras preocupaciones económicas, el contrato también describe definitivamente protecciones contra el desplazamiento a través de la IA. utilizar IA para escribir o reescribir material literario, y el material generado por IA no se considerará material de origen para historias y guiones, lo que significa que los humanos conservarán el crédito exclusivo por el desarrollo de obras creativas . Al mismo tiempo, si bien un escritor puede optar por usar IA mientras escribe, una empresa no puede obligarlo a usarla; finalmente , las empresas tendrán que revelar a los escritores si algún material que se les entregue fue generado a través de IA.

En resumen: es una muy buena noticia que los escritores de Hollywood hayan obtenido algunas protecciones que no será reemplazado inmediatamente por software simplemente para que los ejecutivos del estudio puedan ahorrarse un menor gasto . Algunos comentaristas están incluso diciendo que La huelga de escritores ha ofrecido a todos un plan para salvar la vida de todos. empleos frente a la amenaza de la automatización. Al mismo tiempo, sigue estando claro que la industria del entretenimiento, y muchas otras industrias, están Todavía invertimos fuertemente en el concepto de IA, y lo será en el futuro previsible . Los trabajadores tendrán que seguir luchando para proteger sus roles en la economía, a medida que las empresas buscan cada vez más salarios libres. atajos automatizados.

Advertisement

La entrevista: Calli Schroeder sobre Por qué no deberías usar un Chatbot para un terapeuta

Advertisement

Esta semana charlamos con Calli Schroeder, asesora de privacidad global en el Centro de Información de Privacidad Electrónica (EPIC). Queríamos hablar con Calli. sobre un incidente eso tuvo lugar esta semana con OpenAI. Lilian Weng, jefa de sistemas de seguridad de la compañía, levantó más de unas cuantas cejas cuando ella tuiteó que se sintió “escuchada y cálida” mientras hablaba con ChatGPT. Luego tuiteó: “¿Nunca has probado la terapia antes, pero probablemente sea esto? Pruébalo, especialmente si normalmente lo usas como una herramienta de productividad”. La gente tenía escrúpulos sobre esto, incluida Calli, quien posteriormente publicado un tema en Twitter desglosando por qué un chatbot no era un compañero terapéutico menos óptimo: “Santa mierda, no usesChatGPT como terapia ", Calli tuiteó. Simplemente teníamos que saber más. Esta entrevista ha sido editada para mayor brevedad y claridad.

En tus tuits parecía que estabas diciendo que hablar con un chatbot no debería considerarse terapia. Estoy de acuerdo con Ese sentimiento, pero tal vez podrías aclarar por qué te sientes así. ¿Por qué un chatbot con IA probablemente no sea la mejor ruta para alguien? ¿Buscas ayuda mental?

Advertisement

Veo esto como un riesgo real por un par de razones. Si estás intentando utilizar sistemas de IA generativa como terapeuta, y compartir toda esta información realmente personal y dolorosa con el chatbot... toda esa información ingresa al sistema y eventualmente ser utilizados como datos de entrenamiento. Así , sus pensamientos más personales y privados se están utilizando para entrenar el conjunto de datos de esta empresa. Y puede existir en ese conjunto de datos para siempre. Es posible que no haya manera de pedirles que lo eliminen o que no se pueda para eliminarlo. Es posible que no sepa si se puede rastrear hasta usted. Hay muchas razones por las que toda esta situación es un riesgo enorme.

Además de eso, también está el hecho de que estas plataformas no son en realidad terapeutas, ni siquiera son humanos. tienen algún deber de cuidado hacia usted, pero a ellos literalmente no les importa. No son capaces de preocuparse. Tampoco nos hacemos responsables si te dan malos consejos que acaban empeorando las cosas para tu estado mental.

Advertisement

A nivel personal, me preocupa y me entristece que las personas que se encuentran en una crisis de salud mental se acerquen a las máquinas. , solo para que puedan conseguir que alguien o algo los escuche y les muestre algo de empatía. Creo que eso probablemente habla de algunos problemas mucho más profundos en nuestra sociedad.

Sí, definitivamente sugiere algunas deficiencias en nuestro sistema de atención médica.

Advertisement

Cien por ciento. Desearía que todos tuvieran acceso a una terapia buena y asequible. Reconozco absolutamente que estos chatbots están llenando un vacío porque Nuestro sistema de salud le ha fallado a la gente y no tenemos buenos servicios de salud mental. Pero el problema es que estas supuestas soluciones En realidad, puede empeorar mucho las cosas para las personas. Por ejemplo, si esto fuera sólo cuestión de que alguien escribiera en su diario para expresar sus sentimientos, eso sería una cosa. Pero estos chatbots no son un foro neutral; te responden. Y si las personas Buscar ayuda y esas respuestas son inútiles, eso es preocupante. Si se trata de explotar el dolor de la gente y lo que le cuentan, es una todo un asunto aparte.

¿Alguna otra inquietud que tenga sobre la terapia de IA?

Después de tuitear sobre esto, hubo algunas personas que dijeron: “Bueno, si la gente decide hacer esto, ¿quién eres tú para decírselo? ¿no hacerlo?” Ese es un punto válido. Pero la preocupación que tengo es que, en muchos casos que involucran nueva tecnología , A la gente no se le permite tomar decisiones informadas porque no hay mucha claridad sobre cómo funciona la tecnología. Si la gente estuviera consciente de cómo se construyen estos sistemas, de cómo ChatGPT produce el contenido que hace, de dónde va la información que usted alimenta, ¿Cuánto tiempo se almacena? Si tenías una idea realmente clara de todo eso y todavía estabas interesado en ello, entonces... seguro. , está bien. Pero, en el contexto de la terapia, todavía hay algo problemático al respecto porque si te acercas de esta manera , es completamente posible que estés en un estado mental angustiado en el que, por definición, no estás pensando con claridad. La complicada cuestión de si el consentimiento informado es real en este contexto.

Advertisement

Ponte al día con todo Noticias de IA de Gizmodo aquí, o ver todas las últimas noticias aquí. Para actualizaciones diarias, suscríbete al boletín gratuito de Gizmodo.