Las buenas cercas hacen buenos vecinos, pero no es posible colocar una cerca dentro de un apartamento pequeño para ayudar a mantener la paz entre dos personas que viven ahí. Como alternativa, Ikea, que últimamente está apostando por los dispositivos domésticos inteligentes, ahora vende cortinas que absorben el sonido, lo que quizás sea la compra mas inteligente que alguien podría hacer para su hogar.



Dado el estado en que está el mundo actualmente, hay muchas razones para pagar 189 dólares por un purificador de aire de mesa para ayudar a reducir la cantidad de contaminación del aire que estás respirando, o para ayudar a lidiar con la decisión de cocinar pescado. Pero, ¿qué pasa con la contaminación acústica? Nadie quiere pasar su vida usando un par de audífonos con cancelación de ruido porque un compañero de casa no ve la televisión a un nivel de volumen razonable mientras come Doritos tan fuerte como una vaca come su comida. Una mejor solución es simplemente utilizar una cortina.

Ikea asegura que sus nuevas cortinas Gunnlaug están hechas de hilo de chenilla con un proceso especial en el tejido que “tiene entre un 50% y un 100% más de absorción de frecuencias de sonido medias y altas que otros tejidos de calidad y peso similares”. El fabricante de muebles sueco incluso se jacta de que las cortinas Gunnlaug cuentan con la certificación ISO 354, que es un estándar oficial que se utiliza para medir y verificar las capacidades de absorción acústica de “materiales utilizados como tratamientos de paredes o techos”.

Para un rendimiento óptimo de aislamiento o amortiguación de sonido, Ikea recomienda colgar las cortinas con pliegues adicionales en algún lugar entre 8 y 13 centímetros de la pared. No harán desaparecer por completo a un compañero de casa ruidoso, pero Ikea promete que ayudarán a reducir los ecos y la reverberación en frecuencias más altas, como cuando alguien hace sonar platos y cubiertos en la cocina a las 3:00am. Las cortinas Gunnlaug te costarán 50 dólares por una sección de 1,5 metros de ancho, por lo que cubrir un apartamento completo podría resultar costoso, pero aún así es más barato que vivir solo.