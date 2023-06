Un conserje destruye accidentalmente 25 años de investigación porque le molestaba una alarma

Leer este artículo en inglés.

Un conserje destruyó accidentalmente más de dos décadas de trabajo científico al apagar un refrigerador que contenía cultivos celulares. La investigación, según una demanda presentada por el Instituto Politécnico Rensselaer de Nueva York (RPI) , “ tenía el potencial de ser revolucionaria ”.

El texto de la demanda asegura que Joseph Herrington, empleado de Daigle Cleaning Systems Inc, apagó el refrigerador que contenía las muestras a -80 grados Celsius (-112 Farenheit) porque (según sus propias palabras) “el sonido de la alarma era molesto”. Ahora el Instituto Rensselaer pide a Daigle una indemnización de un millón de dólares en daños a los que hay sumar intereses y otras compensaciones individuales. Los abogados explican que, al apagar el sistema de refrigeración, el aumento de la temperatura dañó 20 años de muestras y cultivos celulares.

El 14 de septiembre de 2020, el doctor K.V. La kshmi y su equipo en el centro Rensselaer se percataron de que la alarma del refrigerador había saltado y la temperatura había bajado a -78 grados Celsius. Lakshmi se puso en contacto con el fabricante del refrigerador para concertar una reparación de emergencia, pero la compañía no pudo darle una cita antes del día 21 debido a las restricciones por la pandemia de Covid.

Los investigadores determinaron que los cultivos podían sobrevivir hasta ese día, pero para precaución adicional instalaron un sistema de bloqueo en el enchufe del aparato para que este no pudiera desconectarse de la corriente y dejaron una nota en la puerta (en letras mayúsculas) que decía: “Este refrigerador pita porque está bajo reparación. Por favor, no mover ni desconectar. No es necesaria limpieza en este área. Puede presionar el botón de Mute para apagar el sonido entre 5 y 10 segundos.” Herrington no desconectó el refrigerador, sino que acudió a la caja de fusibles y apagó el que daba corriente a la máquina.

Tras apagar el fusible, la temperatura interna del refrigerador subió hasta -25,6 grados Celsius (-79 Farenheit). El texto de la demanda explica que una fluctuación de tres grados era suficiente para causar un daño catastrófico y perder los cultivos celulares.

En una entrevista recogida en el texto de la demanda, Herrington admite que tocó los fusibles, pero lo hizo pensando que estaban desconec tados y por eso sonaba la alarma. Su intención era reactivarlos, aunque en realidad lo que hizo fue justo lo contrario. A día de hoy sigue convencido de que no hizo nada malo y de que solo trataba de ayudar.

Se da la circunstancia de que Herrington es una persona con necesidades especiales, pero el centro no lo culpa a él, sino a la compañía que lo contrataba. “La compañía de limpieza no proporcionó a Herrington el entrenamiento necesario para que pudiera hacer su trabajo”, explica el abogado de RPI Michael Ginsberg a NBC News. “Independientemente de la capacidad personal, cualquiera puede hacer eso si no se le entrena correctamente. La culpa de todo esto es la negligencia de una compañía, y ahora se han perdido 25 años de investigación”.