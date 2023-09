¿Qué TTRPG deberías usar para jugar Baldur’s Gate 3 ? (¡No es 5e!)

Están pasando muchas cosas en La puerta de Baldur 3: yo opciones de respuesta increíblemente detalladas, hacer amistad con tus compañeros, intensas batallas y a veces escenas románticas aún más intensas después de las batallas. Larian S Los estudios realmente ponen mucha profundidad en BG3, y mientras la base para el camino el juego se mueve aunque el mundo está enraizado Mazmorras y dragones F quinta E condición, cuanto más escuché sobre esto , menos convencido estaba que si quisieras jugar a juego de rol de mesa que emula La puerta de Baldur 3 en tu propia mesa, realmente querrías elegir 5e.

Primero, una divulgación: no he jugado La puerta de Baldur 3. Antes de que desestimes mis opiniones basadas únicamente en eso (lo cual... es justo, supongo), Quiero asegurarles que he investigado. Hablé con varias personas que han jugado el juego y he visto un un par de horas de T arroyos de brujas . Y después de una buena cantidad de pensamiento y clasificación en una biblioteca de juegos y horas de juego, llegué a una conclusión clave. para los propósitos de esta exploración: La puerta de Baldur 3 Son dos juegos diferentes. Hay un juego de combate y luego hay un juego de relaciones. Comencemos con el combate.

combate en BG3 Utiliza el conjunto de reglas 5e, pero en la práctica, muy pocos jugadores juegan 5e con el grado de especificidad que replica un videojuego. lo que quieres hacer es reproducir una versión modificada de Mazmorras y dragones 3.5e que también utiliza el Pionero sistema de economía de tres acciones. 3.5e put Mucho énfasis en el combate en miniatura y a distancia. la gente sacó reglas para ayudar a mover a sus personajes por el terreno— lo que ayuda a emular lo que BG3 está haciendo con el posicionamiento del personaje. Además, en lugar de confiar en el D&D marco de acción lista /acción-reacción-bono de acción, querrás instituir una acción modificada Pionero sistema que permite realizar tres acciones dentro de un turno de combate. Esto se debe en parte a que 3.5e ya tiene reglas extremadamente pesadas, pero también porque hará que sea más fácil recordar todas las acciones que un personaje puede realizar durante el combate, permitiendo a los jugadores controlar mejor el flujo y ritmo de la batalla.

Otro argumento a favor de la versión 3.5 es que las reglas para la magia en esa edición no son sólo sobre cómo y cuándo usar la magia, pero por qué sucede la magia. Tiene un poco más de contexto que 5e, que nuevamente es un simulador de combate muy indulgente. Si realmente quiero entrar en la inquietud de BG3Por magia, mi voto sigue siendo 3,5.

Lo que significa que estamos en el juego de las relaciones. BG3La mayor hazaña de es su historia y todas las relaciones interpersonales que se desarrollan . Larian Studios dijo en un Steam post pre- lanzamiento que esta fue una inversión enorme: “La puerta de Baldur 3 tiene más diálogo cinemático que tres veces los tres El señor de los anillos novelas combinadas. Tiene 174 horas de cinemática, lo que la hace más del doble de la duración de cada temporada de Juego de tronos combinados”. Ahora, aquí es donde entraremos en las opiniones espinosas y objetivas. No existen reglas reales para las interacciones sociales en D&D, en gran medida porque todas las interacciones son tratadas como un preludio al combate. O, como todos sabemos (y como BG3 Los jugadores lo saben particularmente bien), un preludio para echar un polvo.

La razón que BG3 Pude hacer tanto en lo que respecta al diálogo y la elección de personajes es precisamente porque hay muy pocas reglas “reales” para las relaciones sociales. Las interacciones, y todas las interacciones, se basan en las mismas reglas en las que se basa el combate. Sin reglas, BG3 Era libre de traspasar los límites de lo que un videojuego podría ofrecer con respecto al diálogo y las relaciones. También trata las relaciones como una matriz de aprobación, donde todas tus opciones marcan casillas de aprobación o desaprobación, que abre varios caminos a medida que avanzas en el juego.

Una de las quejas que escuché BG3 Eso si no tienes un carisma alto (o simplemente ruedas como mierda cuando hablas con la gente en el juego) , terminas en pistas de juego que realmente realmente No quiero estar en, con poca salida. Una amiga con la que hablé dijo que ella ahorraba antes de tirar los cheques de carisma y reiniciar si ella obtuvo una tirada particularmente desfavorable. Lo que esto me dice es que las relaciones en BG3 ya están siendo manipulados artificialmente porque las personas quieren poder controlar cómo reaccionan dentro de las dinámicas interpersonales, incluso si no pueden controlar totalmente los resultados.

Al clasificar los TTRPG para emular BG3 Quería permanecer fiel a la estructura del juego ... una matriz de aprobación que impacta la trama— y cómo los jugadores manipulan el juego “controlando” las reacciones de sus propios personajes, incluso si se les pidiera que hicieran comprobaciones de estadísticas para hazlo. Mi primer instinto: algo impulsado por el Apocalipsis. Este marco (desarrollado por D. Vincent y Meguey Baker en Mundo Apocalipsis) te ofrece acantilados narrativos para saltar de y Le permite mucho margen de maniobra con su enfoque y resultado. Muchos juegos PbtA también utilizan algún tipo de rastreador de relaciones para ayudar a informar e influir en los resultados. Y, por supuesto, está la excitación subyacente. Releí las reglas de varios TTRPG diferentes : el Avater TTRPG, intersticial, Sombras urbanas, corazones de monstruo 2, Pasión de las Pasiones… pero al final del día sólo había una opción. Lesbianas sedientas de espada.

yo elegí TSL Por algunas razones; es un juego increíblemente abierto y no tiene vínculos con un material de origen singular o un tesoro histórico. y mantiene parte de su enfoque en encuentros personalmente intensos y de alto riesgo. Tiene reglas para la interacción entre los personajes y las interacciones con los NPC donde Los jugadores pueden personalizar su enfoque, pero no necesariamente determinar completamente el resultado. Además, un El gran tema del juego es generar confianza. TSL También utiliza una mecánica llamada “Cuerdas” que representa “influencia emocional sobre otra persona”, que puedes ganar y perder mientras juegas. Los movimientos que utilices con estas cuerdas también pueden ayudar a dictar reacciones: otra forma de ayudar a emular algunos de los resultados más restringidos que se ven en BG3 cuando eliges tus respuestas. A lo largo del juego, intentas alcanzar los objetivos de cada jugador que están explícitamente determinados al inicio del juego durante la creación del personaje. Y, para no ignorar al elefante muy sediento en la habitación, hay movimientos específicos que te permiten para seducir a la gente.

mientras TSL no es ideal para el combate de BG3, funciona junto con las estructuras narrativas establecidas del juego y la forma en que los jugadores intentan influir en sus tiradas. No es una solución perfecta. manera de emular BG3, pero es una vista lejana mejor que D&D, que literalmente no tiene reglas para las interacciones de los personajes más allá de realizar pruebas que también se usan en combate. interacciones y emociones es, naturalmente, la razón por la que algunas personas se sienten atraídas a usar D&D para representar arcos de personajes extendidos; sin reglas = más libertad.)

No existe ningún TTRPG verdaderamente capaz de emular un videojuego, j es como no existe un videojuego por ahí que es capaz de emular un TTRPG. Con respecto a La puerta de Baldur 3, a menos que quieras ser raro (y me encantaría ver un Puerta de Baldur juego jugado con algo como Pasión de las Pasiones, que podría ser lo suficientemente loco como para funcionar) probablemente deberías simplemente ceñirte a D&D 5e e ignorar a los pedantes como yo, que detectan los problemas con esa elección. Pero, sinceramente, si te vas a sentar a una mesa con tus amigos, ¿por qué no pruebas algo nuevo? He oído Lesbianas sedientas de espada te dejará follar a la Bestia si tiras tu dado bien.

