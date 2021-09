By

¡Por fin! Knights of the Old Republic (Caballeros de la antigua república) tendrá el remake que merece y que los fanáticos llevan años pidiendo. Así lo ha anunciado Play Station durante su evento Showcase, confirmando que será exclusivo de PS5 durante un p eríodo de tiempo.

El remake de KOTOR está siendo desarrollado por los estudios de Aspyr, responsables de las versiones modernas de juegos como Jedi Knight: Jedi Academy y Jedi Outcast, además de la versión móvil de Civilization VI.

KOTOR es un juego mítico entre los fanáticos de Star Wars, cuya historia se desarrolla unos 4.000 años antes de los acontecimientos de la llamada saga Skywalker. Aunque actualmente KOTOR no es parte del canon oficial de Star Wars sino de lo que llaman “Leyendas” (el antiguo Universo Expandido), muchos fanáticos tienen la esperanza de que Revan, Malak y estos acontecimientos regrese n de algún modo, en películas o series animadas. Por ahora, la buena noticia es que podremos disfrutar de este clásico con gráficos modernos en PS5.

Según sus responsables, el remake de KOTOR está siendo desarrollado y reconstruido desde sus bases (no será una simple remasterización), con mejoras visuales e incluso algunos veteranos del KOTOR original están participando en el proyecto. Por ahora, no tiene fecha de lanzamiento.