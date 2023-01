We may earn a commission from links on this page.

Tanto la primera película de Avatar como la reciente (y exitosa) Avatar: The Way of Water han sido narradas por Jake Sully. Todo lo que vemos es desde su perspectiva, como personaje central de la saga hasta ahora, pero en la próxima película de este universo, Jake pasará el testigo.

James Cameron ha confirmado que Avatar 3 no será narrada por el personaje principal de la saga hasta la fecha, Jake Sully, interpretado por Sam Worthington, sino más bien por su hijo, Lo’ak, a quien conocimos en The Way of Water, personaje interpretado por el actor Britain Dalton.

Aunque Jake ha sido el protagonista de las películas hasta ahora, es cierto que ese rol protagónico ha sido ampliado a toda su familia en The Way of Water. Lo’ak es un pilar central de la historia de la segunda película, y por ello Cameron ha anunciado que Avatar 3 será vista desde su perspectiva, con Lo’ak como narrador.



Advertisement

¿Esto significa que todas las próximas películas de Avatar serán contadas por Lo’ak? La respuesta es no. De hecho, Cameron ha anunciado que cada una de las próximas películas de la franquicia será narrada por un personaje diferente. Si Avatar 3 la narra Lo’ak, no es descabellado pensar que Avatar 4 y Avatar 5 serán narradas por Kiri (interpretada por Sigourney Weaver) y por Tuk (interpretada por Trinity Jo-Li Bliss), las otras hijas de Jake y Neytiri.



Tendremos que esperar para saberlo. Mientras tanto, podemos estar seguros de varias cosas. La primera es que veremos un pase de testigo como personaje central y narrador en cada una de las próximas películas, la segunda es que ya han confirmado que Payakan, la “ballena” amiga de Lo’ak, volverá en Avatar 3. Y lo último de lo que podemos estar seguros es de que hay Avatar para rato. [vía Variety]