Durante el último Direct, Nintendo ha confirmado por fin lo que muchos ya estaban adelantando en base a diferentes obervaciones: Los juegos de la mítica Nintenso 64 llegan a Nintendo Switch Online este mes de octubre y no lo hacen solos. Los acompañan los de la Sega Génesis.

Es más, los juegos de la N64 tendrán soporte para hasta cuatro jugadores online. Ambas colecciones llegan en un nuevo paquete de expansión para el servicio de Nintendo Switch Online (NSO) llamado precisamente Exp ansion Pack.

El servicio online de la Switch es un servicio de suscripción (más barato que los de PS5 o Xbox) que permite el multijugador online con chat de voz. Además deja guardar juegos en la nube de Nintendo y tiene un catálogo propio de juegos clásicos de NES y SNES que se pueden jugar gracias a una consola virtual. Esa librería es la que se actualiuzará en breve con los juegos de la N64 y de la Génesis, algo que sin duda será bienvenido por los que fueron niños en los 90.

El Expansión Pack será un nuevo paquete de suscripción al que los clientes actuales se podrán acoger actualizando sus propios planes. Nintendo no ha informado aún ni de cuándo será la fecha exacta en qué se lance, ni su precio. Lo que sí ha enseñado es la lista de los juegos que llegarán al servicio online, e incluye clásicos como Contra Hard Corps, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Sonic 2, o Super Mario 64. La lista completa, en estas dos capturas de pantalla.

Nintendo también ha mencionado que en el futuro llegarán más juegos, incluyendo The Legend of Zelda: Majora’s Mask, F-Zero X, Mario Golf, Pokémon Snap, Kirby 64: The Crystal Shards, Paper Mario, y Banjo-Kazooie.

La compañía también confirmó la llegada de mandos inalámbricos Bluetooth tanto para la Nintendo 64 como para la Sega Génesis. Ambos costarán 50 dólares, pero la fecha de lanzamiento tampoco ha sido anunciada.

Los rumores sobre estos nuevos mandos comenzaron a circular a comienzos de este mismo mes y se agudizaron con una patente presentada en la FCC que además estaba embargada. Además de por ser el lugar de nacimiento de clásicos como Super Mario 64 o Ocarina of Time, la N64 se hizo popular por su extraño mando con tres mangos, que además fue el primero de su época en contar con un joystick analógico. No e s la primera vez que Nintendo establece un emulador de la N64. Ya lo hizo en la Wii, que terminó su andadura con 21 juegos de la consola clásica.