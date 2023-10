Los detractores le dirán que la privacidad es una causa perdida. No los escuche. Proteger su información consiste en tomar medidas pequeñas pero significativas pasos, y gracias a una nueva aplicación gratuita de Consumer Reports, es más fácil que nunca. La organización sin fines de lucro acaba de implementar una herramienta Se llama Hoja de permiso. Descárgala, ingresa algunos detalles y la aplicación navegará por Internet y hará el trabajo por ti.

Permission Slip es un servicio que lleva años preparándose y que aprovecha las leyes estatales como la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), que obliga las empresas permiten que los consumidores optar no de que vendan sus datos o solicitar que sus datos se eliminen por completo. Existen algunas otras leyes estatales como la CCPA, pero incluso en estados sin privacidad especial reglas, la mayoría de las grandes empresas respetan las solicitudes de datos de todos. Se necesita mucho trabajo para pedirle a un grupo de diferentes empresas que respeten la dignidad de sus datos, pero el permiso simplifica el proceso y realiza las solicitudes de privacidad en su nombre.

“Las personas necesitan y merecen control sobre los detalles sensibles de sus vidas, particularmente en un mercado donde cada clic y cada compra se rastrea cuidadosamente. dijo Ginny Fahs, directora de I+D de productos para el Laboratorio de Innovación de Consumer Reports. “Esta aplicación gratuita simplifica el control de la información personal (Divulgación: este reportero trabajó anteriormente en la sala de redacción de Consumer Reports, que está separada del Laboratorio de Innovación de la compañía).

Descargué la aplicación y la probé. Me pide su nombre, correo electrónico, dirección particular, y número de teléfono: detalles que, de acuerdo con la política de privacidad legalmente vinculante de Consumer Reports, la empresa no utilizará para ningún otro fin. Luego, Permission Slip recomienda a algunas empresas que eliminen datos.

En primer lugar, la aplicación recomendó Ticketmaster, el saco de boxeo favorito reciente. Me tomó un minuto adicional escribir mi información porque Ticketmaster era mi primer objetivo. Pero una vez que completas el formulario, literalmente, se necesita un toque para cada otra empresa en el futuro. Puedes optar por no participar de ventas de datos o preguntar a la empresa a eliminar sus datos por completo. Fui con la solicitud de no venta, y después de Ticketmaster, presioné CVS y Disney para siempre. medida. La aplicación también ofrece una función de Solicitud automática, que llama automáticamente a una número de agentes de datos para decirles que detengan la medida. .

La aplicación no solo toma el control de sus datos, sino también le dice lo que las empresas podrían tener archivado sobre usted, la información sobre una docena de estados ahora obliga a las empresas a revelarla. el labio dice eso campana de tacoPor ejemplo, recopila información que incluye datos GPS, información de seguimiento en línea, detalles financieros, chats de atención al cliente e incluso datos recopilados en la tienda. cámaras y sensores.

Consumer Reports dice que estas solicitudes de datos generalmente tardan alrededor de 15 días en completarse. Puede activar las notificaciones opcionales si desea actualizaciones y la aplicación tiene un panel para mantenerlo informado sobre su progreso en materia de privacidad. Algunas empresas pueden enviarle un correo electrónico directamente para confirmar que su solicitud es auténtica .

Según la aplicación, ya se han enviado 246 000 solicitudes de datos y 737 000 correos electrónicos en nombre de los usuarios del Permiso de permiso al momento de esta publicación.

