La película Dragon Ball Super: Super Hero, cuyo estreno estaba programado para el 22 de abril en Japón, se ha retrasado después de un hackeo a Toei Animation.

Según Yahoo! Japan, Toei se dio cuenta del hackeo el 6 de marzo y cerró una parte de su sistema interno. Esto afectó a l flujo de trabajo y a la programación de la compañía, y condujo a la inevitable decisión de retrasar el estreno local de su próximo anime, Dragon Ball Super: Super Hero.

“Esto ha dificultado el trabajo en las producciones”, declaró Toei Animation en un comunicado oficial. Debido a esas dificultades, la compañía dijo que “n o tiene más remedio que retrasar el estreno de la película” .

“Para aquellos que esperan con ansias el estreno , lo sentimos mucho”.

Dragon Ball Super: Super Hero es la vigésima primera película de Dragon Ball. El creador Akira Toriyama escribió la historia de la película y también contribuye en el diseño de personajes de Super Hero. La nueva película está ambientada después de Dragon Ball Super: Broly, pero tiene lugar antes del 28º Torneo de las Artes Marciales .

El año pasado echamos un vistazo de cerca a la animación CGI de la película. Esta no es la primera película de Dragon Ball que contiene animación hecha por computadora, pero el tráiler de la película ciertamente parece mostrar que el estudio ha adoptado ese estilo.

Dragon Ball Super: Super Hero no es el único anime afectado por el hackeo . Yahoo! Japan ha informado de que el hackeo también afectó a las series de anime de televisión, incluida s Dragon Quest: The Adventure of Dai, Delicious Party Precure, Digimon Ghost Game y One Piece. Toei emitirá reposiciones y especiales en el corto plazo a medida que intenta volver a la normalidad .

Toei Animation anunciará la nueva fecha de estreno de la película en otro momento y ha pedido a los fans que comprendan la situación actual .