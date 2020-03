La nueva película de James Bond, “Sin tiempo para morir”, se retrasa por culpa del coronavirus

Filed to:

El coronavirus parece haber llegado a Hollywood, y su nueva víctima es un agente muy especial.

“Los productores de MGM, Universal y Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, han anunciado que tras una cuidadosa consideración y una evaluación exhaustiva del mercado mundial del cine, el lanzamiento de No Time to Die se pospondrá hasta noviembre de 2020 ”. Así lo han anunciado a través de la cuenta oficial en Twitter de 007, confirmando el retraso del estreno de la última aventura de James Bond.

“La película se estrenará en el Reino Unido el 12 de noviembre de 2020, mientras que la fecha de estreno en el resto del mundo, incluyendo en los Estados Unidos, será el 25 de noviembre de 2020 ”, mencionan en otro tweet.

Aunque el tweet original no lo dice específicamente, “la evaluación del mercado mundial del cine” se refiere claramente a la propagación del coronavirus y cómo está afectando a las personas que visitan los cines, entre tantos otros.

No Time to Die, la película número 25 de James Bond (conocida en España y Latinoamérica como Sin tiempo para morir), estaba programada para estrenarse el 10 de abril y la temporada promocional y el mercadeo de la película ya estaba en marcha. Eventos habían sido planificados, las entradas ya estaban literalmente a la venta, y más. Pero con el temor de cómo la continua propagación del coronavirus, mejor conocido como COVID-19, impactará no solo a los cinéfilos, sino a todos en todo el mundo, los responsables del film parecen haber sentido que lo más inteligente para la película era esperar a fin de año para su estreno.

Aunque el coronavirus ya había afectado el lanzamiento de algunas películas en China, al igual que más eventos re lacionados a la cultura pop, No Time to Die es la primera película en verse afectada en los Estados Unidos, y es probable que no sea la última.