James Bond ha estado salvando al mundo en la pantalla grande desde 1962, y para ayudar a conmemorar el 60 aniversario de las películas de 007, Omega, el cronometrador preferido de Bond desde 1995, lanza un par de relojes Seamaster Diver 300M con un sutil tributo al Hollywood de Bond en la parte posterior.

Aunque James Bond y sus otros compañeros dobles del MI6 han usado una amplia variedad de dispositivos durante sus aventuras a lo largo de los años, el súper espía ocasionalmente muestra cierta lealtad a la marca. La afinidad de Bond por Aston Martins, como el icónico DB5, es un buen ejemplo de ello. Los relojes son otro elemento básico de los gadgets de Bond desde hace mucho tiempo, y desde el regreso del personaje en GoldenEye de 1995 protagonizada por Pierce Brosnan, 007 ha usado exclusivamente relojes Omega, particularmente los de la colección Seamaster Diver 300M de la compañía, hasta el Casino Royale de 2006.



No es la primera vez que un relojero tradicional crea un reloj de edición especial como tributo a alguna propiedad de la cultura pop. ¿Recuerdas los relojes Mario Kart de Tag Heuer? Pero en lugar de colocar el logotipo 007 en la esfera u otras adiciones temáticas fuera de lugar al diseño, Omega ha adoptado un enfoque mucho más sutil con sus dos relojes de edición especial Seamaster Diver 300M 60 Years Of James Bond, ocultando el tributo a Bond más obvio en la parte posterior para que solo el usuario pueda verlo cuando se quita el reloj.



La versión estándar del reloj Omega Seamaster Diver 300M 60 Years Of James Bond presenta un diseño que aBlogtoWatch describe como “una combinación entre el Omega Seamaster Diver 300M original que apareció en GoldenEye y la última edición de No Time To Die”. En otras palabras, no es una recreación exacta de la pieza que Brosnan usó en GoldenEye, pero incorpora elementos de varios relojes que aparecen en varias películas de Bond. En el frente, el único indicio de que este reloj tiene un tema de Bond es el número 60 que aparece en la parte superior de la esfera, donde normalmente hay un triángulo.



Solo cuando le das la vuelta al reloj, su tema de Bond es mucho más evidente. El fondo de la caja presenta una ventana de cristal de zafiro que revela una animación que recrea la apertura icónica de las películas de Bond, donde el personaje recortado camina en la pantalla como se ve a través del cañón de una pistola. Pero no hay pantallas LCD u OLED aquí. El Seamaster Diver 300M es un reloj puramente mecánico, por lo que para crear la animación, Omega aprovechó el efecto muaré donde los patrones de interferencia de los patrones en espiral en los discos giratorios revelan la secuencia de una animación simple de cuatro cuadros de Bond caminando. Y debido a que el mecanismo de animación está vinculado al segundero en movimiento del reloj, se reproduce perpetuamente en un bucle siempre que el reloj tenga batería y esté marcando el tiempo.



OMEGA Seamaster Diver 300M 60 Years Of James Bond - Stainless Steel

Es un elemento de diseño divertido no solo por la sutileza de su ejecución, sino también por cómo aprovecha lo que hace que los relojes tradicionales sean atractivos para muchos coleccionistas: la complicada mecánica interna que los hace funcionar. Desafortunadamente, con un precio de $ 7.600, el Seamaster Diver 300M 60 Years Of James Bond no es realmente asequible para la mayoría de los fans de Bond.

Sin embargo, es mucho más barato que la otra versión de este reloj que creó Omega. La edición Canopus Gold presenta una caja y un brazalete hechos con la aleación de oro Canopus de 18 quilates de la empresa, así como diamantes verdes y amarillos que rodean la esfera diseñada para rendir homenaje a los colores de la bandera de Jamaica, donde el autor de James Bond, Ian Fleming, construyó una propiedad privada. Viene con un precio de $ 140.000 que solo un villano de Bond estaría dispuesto a derrochar.