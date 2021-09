By

Ha pasado un año desde la fecha en la que originalmente se iba a estrenar Venom: Let there be Carnage (conocida en Latinoamérica como Venom: Carnage Liberado y en España como Venom: Habrá Matanza), y la película ha vuelto a cambiar su fecha de estreno. Sin embargo, y por sorpresa, esta vez lo han adelanado.

La secuela de Venom adelanta su estreno dos semanas. Ya no llegará a las salas de cine el 15 de octubre, sino más bien el 1 de octubre. La decisión parece tener que ver con el éxito que ha tenido la nueva película de Marvel, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, en su fin de semana de estreno.

Y es que actualmente, con la variante delta del covid-19, pareciera que algunos estudios están tomando la decisión de retrasar sus películas, otra vez. Recientemente Mission Impossible 7 y Top Gun: Maverick vieron nuevos retrasos; ambas películas tardarán seis meses más en llegar a las salas de cine. No obstante, a Shang-Chi le ha ido particularmente bien en su fin de semana de estreno, rompiendo distintos récords de taquilla (incluso previos a la pandemia), lo que según un reportaje de Deadline, significaría que el estudio detrás de Venom cree que los fanáticos de Marvel están dispuestos a ir al cine y seguir los protocolos sanitarios correctos para ver estas películas.

El cambio de fecha de estreno llega cuando algunos rumores hablaban de que Sony Pictures estaba considerando más bien retrasar de nuevo la película, esta vez hasta el año 2022. Así que el adelanto de su llegada a las salas es una sorpresa, la verdad, pero una bien recibida.