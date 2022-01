By

El próximo 19 de enero sale a la venta la nueva Radeon RX 6500 XT (hablábamos de ella por aquí). Es un lanzamiento doblemente importante no solo por su precio (199 dólares) sino porque está diseñada para no ser especialmente eficiente en minería de criptomonedas.



Durante una mesa redonda concedida la pasada semana, la vicepresidenta de Radeon, Laura Smith, explicaba que la nueva gráfica asequible está optimizada únicamente para videojuegos. En concreto, Smith se refería al hecho de que el Frame Buffer o búfer de imagen de la gráfica solo tiene 4GB.

“Hay muchas cosas que están influyendo en la disponibilidad de las GPU”, explica Smith a PC World. “En este caso hemos optimizado la RX 6500 para dar prioridad a los jugadores como público objetivo. Como sabes, la gráfica solo tiene 4GB de Frame Buffer. Es una cifra muy buena para la mayoría de los juegos AAA, pero no es particularmente atractiva para actividades que involucran Blockchain, como la minería de criptomonedas. Hemos hecho un particular esfuerzo por optmizar la tarjeta de manera que sea más accesible a los jugadores ”.

En las gráficas, el búfer de imagen es una parte de la VRAM donde se almacena la información de cada uno de los pí xele s en pantalla que van a componer el siguiente fotograma. La limitación de ese búfer se une a otro detalle interesante de la nueva gráfica: su interfaz de memoria es de solo 64-bit cuando lo normal en las gráficas nuevas es que sea de 128. Ambos factores afectan especialmente a la minería de Ethereum.

AMD no es la primera compañía que trata de limitar el uso de gráficas para labores de minería de criptomonedas. Nvidia ya intentó limitar este uso en sus modelos RTX 3070 y 3080, pero lo hizo por software, y aparentemente la limitación se podía sortear inoculando en la gráfica un firmware a medida. La solución de AMD parece más definitiva porque es una limitación de hardware. Esperemos que el truco no se traduzca también en una experiencia limitada en vid eojuegos. No tardaremos en averiguarlo. [PC World vía Ars Technica]