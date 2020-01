La procesión fúnebre del Sultán de Omán mostró una flota de SUVs impresionantes

Gif : Oman TV

El sultán Qaboos de Omán falleció el viernes a los 79 años y fue enterrado este fin de semana después de que una impresionante procesión fúnebre que llevó su cuerpo por las calles de Mascate. Tal vez no sea sorprendente para un evento en el Golfo Pérsico, pero había autos. Muchos.



El ataúd del Sultán lo llevó un Land Rover 110 bastante ornamentado, flanqueado por una cabalgata de otros SUV, cada uno más interesante que el anterior. Veámoslos.



Echa un vistazo a estas patrullas de Nissan. En el pasado, podría haber estado convencido de que un modelo Patrol más antiguo como el Y61 o Y60 podría estar equipado con una torreta, pero ¿el modelo actual? Estoy impresionado.



Pero las Patrullas no son los únicos SUV increíblemente personalizados en la caravana. Más cerca del Land Rover en el centro hay un conjunto de Lexus LX570s de color rojo brillante adornados con barras de luces, rejillas sobre los faros... Parece que alguien no estaba satisfecho con lo que ofrecía el catálogo de accesorios y decidió agregar aún más. La pintura roja brillante y la forma en que flanquean el viaje final del Sultán me recuerdan a las Guardias Pretorianos de Elite de Star Wars. Ya sabes, los guerreros vestidos de rojo que acompañaron al Emperador. Supongo que esto es lo más cerca que puedes estar de los que están aquí en la Tierra, así que me alegra que alguien haya hecho todo lo posible para que ocurra.



Hay uno más del que tenemos que hablar. Un automóvil con cámara Envoy XL de la generación GMT900 con el techo retirado que conduce el Land Rover que lleva el ataúd del Sultán. Nunca antes había visto algo así y me encanta. Es genial.



Detrás de todo esto también hay una flota completa de sedanes de lujo alemanes, porque no todos podrían caber en los SUV, supongo. Todos son interesantes y estoy seguro de que algunos de ustedes también podrán señalar diseños únicos entre ellos.



La caravana de SUVs que acompañó al cuerpo del sultán a su lugar de descanso final no es la primera vez ocurre. En 2017, una caravana similar trajo al Sultán vivo a alguna parte y la historia también contaba con un vídeo. Parece que las versiones anteriores de los Lexus rojos estaban en uso en ese entonces. Aunque muy ordenados, aprecio el hecho de que la Guardia Real de Omán o cualquier organización que los opere reconoció que todavía había margen de mejora en los viejos GX que solían usar.



Lo que realmente me ha interesado en estos SUV es su precedente histórico. En los años 70, el liderazgo saudita también amaba los SUV personalizados. Tanto es así, que la versión renacida y llamativa de Stutz construyó una serie de modelos especiales basados ​​en el Chevrolet Suburban para el mercado, mucho más salvaje que el anterior.



El primero se llamaba Bear, que tiene mucho sentido al lado del auto deportivo Bearcat que construyó la marca. Básicamente era solo un Suburban con una torreta para una ametralladora de calibre .50 en la parte superior. Aparentemente, los sauditas quedaron impresionados con el resultado y ordenaron versiones estiradas, versiones sin techo e incluso versiones sedán, algunos llamados Defender, otros Gazelle (las fotos de todo esto están en el enlace de arriba). Cuando supe por primera vez de estas cosas, estaba convencido de que el Golfo se había alejado de las sensibilidades de los SUV personalizados de antaño, pero ahora sé que las cosas siguen igual que siempre. Y me alegro.