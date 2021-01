Foto : Matt Winkelmeyer ( Getty Images )

La historia del Steve Rogers tiene un emotivo punto y final en Avengers: Endgame. El escudo pasa a Falcon y todo indica que el Capitán América ya no volverá a salir en futuras películas, pero como el propio Steve apuntó antes de convertirse en superhéroe: puede estar haciendo esto todo el día.

Deadline ha sido el pr imer medio en reportar crecientes rumores sobre el regreso del Capitán América al MCU. Según esos rumores, Evans está en conversaciones para volver a interpretar al capi en una futura película Marvel. A estas alturas de la historia parece improbable que Steve Rogers pueda volver fácilmente al MCU, pero como se ha dicho siempre, la muerte no es algo definitivo en el Universo Marvel, sobre todo ahora que es multiverso. El rumor especifica que la supuesta negociación no tiene que ver con una nueva película en solitario para el Capitán América, sino para un proyecto sin identificar que lo mismo podría ser una nueva serie, una ya existente, o una película con más vengadores. No sería raro que el papel sea casi un cameo como los de Robert Downey Jr. en las películas de Spide r-man.

La cuestión es que, de haber algún tipo de negociación, Chris Evans no está al tanto de ella. El popular actor ha contestado a los rumores con un “Primera noticia” en su cuenta de Twitter. Lo que indica que, de haber planes para el retorno del personaje, desde luego no son firmes todavía.

Evans tampoco es que esté precisamente ansioso por volver a interpretar a Steve Rogers. En una entrevista conjunta junto a Scarlett Johans son concedida en 2019 a Variety, Evans decía los siguiente sobre regresar a ese papel:

No es un no absoluto, pero tampoco es un sí ansioso. Ahora mismo estoy trabajando en otros proyectos. Creo que el Capitán América tiene una historia realmente compleja y que los guionistas hicieron un trabajo perfecto a la hora de cerrar esa historia y completar su viaje.

El actor no ha dicho nada más, y Marvel tampoco ha hecho declaraciones sobre el rumor. Lo que indica que tenemos que tomarlo con una dosis extra de es cepticismo. [Deadline]