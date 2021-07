By

By

El Ever Given ya es libre de volver a lo que mejor sabe hacer, transportar miles de contenedores de carga por todo el mundo. Por fin, ha llegado a su destino en Róterdam, Países Bajos, poniendo fin a una larga saga. Pero no es el final de los problemas que enfrenta la industria del transporte marítimo.



Advertisement

La Autoridad del Canal de Suez liberó al Ever Given el pasado 7 de julio. El gigantesco buque pasó más de 100 días atrapado (por accidente o por las autoridades locales) en el Canal de Suez antes de finalmente partir y zarpar hacia Róterdam. Uno pensaría que aquí es donde termina la historia, pero el barco, sus 18.000 contenedores y la industria del transporte marítimo aún forman parte los titulares en todo el mundo.

Ever Given llegó a los Países Bajos el jueves 29 de julio, llegando al puerto de Róterdam después de su primer viaje real en mucho tiempo, según informa el Wall Street Journal. A bordo, los productos que suman 700 millones dólares en sus contenedores por fin están llegando a sus respectivos clientes, con cuatro meses de retraso. Una parte del flete a bordo es ropa, y llegar cuatro meses tarde presenta un desafío. Según el reportaje del Wall Street Journal:

“Primero, tuvimos cierres”, dijo Ad Schoenmakers, director del transitario holandés Ritra Cargo Holland BV, cuyos clientes incluyen algunos minoristas pequeños con carga en el barco. “Después, tuvimos el Ever Given. Los problemas siguen llegando”. Dijo que un cargamento de ropa de moda de verano para mujeres, que se suponía que debía haber estado en las tiendas el pasado mes de abril, ahora tendrá que venderse con descuento o permanecer en un almacén durante un año.

El próximo puerto al que viajará el Ever Given está en el Reino Unido, donde descargará aún más productos que quedaron atrapados en el barco en Suez. Esa carga incluye 100.000 dólares en refrigeradores comerciales, bicicletas y más.

Si pensabas que los problemas de la industria del transporte marítimo habían terminado, estás equivocado. Si bien la congestión de los puertos se está reduciendo con menos barcos dando vueltas por los puertos esperando su turno, Quartz informa que la escasez de contenedores solo está empeorando. Los exportadores están esperando semanas solo para encontrar contenedores para ingresar sus cargas y, cuando lo hacen, descubren que el precio de ese contenedor se ha duplicado.

G/O Media may get a commission

Y, extrañamente, el problema no es la falta de disponibilidad de contenedores. Hay suficientes, pero muchos están apilados en centros de importación. Según el reportaje de Quartz:

Los buques de carga que ya estaban en ruta desde Asia dejaron cientos de miles de contenedores llenos de mercancías en puertos de todo el continente americano, pero debido a las restricciones por la pandemia, no pudieron volver a cargar esos contenedores con nuevos productos para enviarlos de regreso a Asia. En cambio, los contenedores se amontonaron en puertos y depósitos ferroviarios en el interior.

Advertisement

Para empeorar las cosas, algunos barcos se retrasan tanto en el cronograma que los contenedores se están dejando para ahorrar tiempo. La escasez de contenedores está generando incentivos para que los barcos lleven contenedores vacíos de regreso a Asia, informa Western Farm Press.

Si bien la historia del Ever Given terminó, el envío marítimo sigue siendo un desastre. La escasez podría disminuir el próximo año si los barcos dejan de atascarse en los canales y los puertos pueden seguir aliviando sus embotellamientos.