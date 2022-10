Los fans del popular anim e de Cyberpunk 2077 de Netflix, Cyberpunk: Edgerunners, están preocupados por que les rompan el corazón nuevamente en una segunda temporada, pero CD Projekt Red ha confirmado que no hay planes para una segunda temporada.

En una entrevista con Famitsu, que fue traducida por Video Games Chronicle, el administrador de la comunidad de CD Projekt Red, Satoru Honma, dijo que no hay planes para retomar la historia de Edgerunners con una segunda temporada.



“Personalmente, me gustaría seguir trabajando con estudios japoneses para producir más anime en el futuro, en parte porque hemos recibido muy buenos comentarios”, dijo Honma a Famitsu . “Sin embargo, para que quede claro, Cyberpunk: Edgerunners se planeó como un trabajo independiente, por lo que no existe tal cosa como ‘en realidad estamos trabajando en la temporada 2 en segundo plano’”.



Advertisement

Si hubiera una continuación del anime en algún momento en el futuro, Honma dijo que no sería algo así como una “temporada 2" para Edgerunners sino “algo completamente diferente”. Esta revelación no debería sorprender a los espectadores que terminaron el anime y ahora se echan a llorar cada vez que suena la canción de Rosa Walton y Hallie Coggins “I Really Want to Stay at Your House” . A pesar de las noticias sobre el anime sin secuela , la recepción de Edgerunners se extendió hasta 2077 , lo que le dio al juego con problemas una segunda vida con un enorme impulso en los jugadores simultáneos en Steam.

“La gente en el extranjero dice que el anime le ha dado a CDPR una segunda oportunidad. Estamos agradecidos con [Studio] Trigger por darnos la oportunidad de disfrutar la historia de V y Johnny Silverhand después de ver el anime”, dijo Satoru.



G/O Media may get a commission Up to 30% off Anker Phone Banks All the power.

These banks are adaptable, have wide compatibility, and hold charges for days. Buy at Amazon Advertisement

Con la excepción del anime de mecha de ciencia ficción SSSS.Dynazenon, Trigger rara vez hace temporadas de seguimiento de su anime, independientemente de cuán inmensamente populares sean. Aunque no hay planes para una segunda temporada de Edgerunners, Honma dijo que personalmente le gustaría continuar produciendo anime en el futuro con estudios japoneses debido a los comentarios positivos que recibió Edgerunners.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — Official Teaser

Si esta noticia te tiene deprimido, puedes consolarte sabiendo que esta revelación al estilo blackwall no significa el final del arcoíris cibernético para futuros proyectos que buscan expandir el universo de 2077 . Además de Phantom Liberty, la primera gran expansión para 2077, que saldrá el próximo año (saltándose las consolas de última generación), una nueva novela llamada Cyberpunk 2077: No Coincidence se lanzará en agosto de 2023. Al igual que Edgerunners, No Coincidence sigue a un grupo heterogéneo recién formado de inadaptados que tienen la tarea de contrabandear un artefacto de un convoy de Militech.



Advertisement

Si esperar hasta el próximo año es demasiado para ti, siempre puedes ver los cómics del juego que se lanzará el próximo mes o jugar los juegos de mesa Cyberpunk originales de R. Talsorian Games .