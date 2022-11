By

Desde 2014, Keanu Reeves ha ahogado, disparado y empalado a centenares de gángsters y sicarios a lo largo de las tres (y dentro de poco cuatro) películas de John Wick. Si bien sabemos que la franquicia tendrá su continuación con la serie precuela de The Continental, y que otra nueva película verá la luz en un par de años (además Ballerina, el spinoff que podría dirigir Ana de Armas), Lionsgate busca nuevos métodos para seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro . Y en esta era de los productos transmedia, no se puede descartar ningún medio, ni siquiera los videojuegos.

En una reunión con los accionistas celebrada la semana semana, el CEO de Lionsgate, John Feltheimer, dijo que la compañía había estado buscando lanzar un videojuego sobre su famosa saga de películas de acción . Si bien aún no hay nada cerrado todavía , avisó que si el proyecto acaba concretándose, lo llegará a cabo un desarrollador triple A. “No quiero adelantarme ... hemos estado presentando propuestas. Ciertamente estamos interesados ​​en hacer que avance todo est o, pero no quiero decir nada más al respecto por el momento ”.

Hasta ahora, el único videojuego que salió de la franquicia fue John Wick Hex, un juego de estrategia creado por Bithell Games que salió en 2019 y que sirvió como precuela de las películas. Más allá de eso, el propio Keanu ha tenido sus pinitos en el mundo de los videojuegos : además de interpretar a Johnny Silverhand en Cyberpunk 2077, también hizo de Neo en las escenas de acción de Enter the Matrix en 2003, y repitió en ese papel para la demo de The Matrix Awakens que salió e l año pasado. I ncluso si el juego no está protagonizado por él, es muy probable que acabe apareciendo en el juego , dado que la franquicia está basada prácticamente en él.

Pero la gran pregunta sería: ¿qué desarrollador podría será capaz de trasladar la combinación de kung fu y disparos de John Wick a un videojuego y hacer que la fórmula sea tan divertida como las películas ? Explícanos en los comentarios qué compañía crees tú que debería encargarse del desarrollo .