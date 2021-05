Gif : Electronic Arts / BioWare.

Han pasado 14 años desde que llegó el primer Mass Effect, en plena era de la PlayStation 3 y la Xbox 360. El juego desde el principio fue innovador, pero se sentía, en cierto modo, adelantado a su tiempo. Como que el hardware en el que funcionaba no le permitía ser más. Y justamente eso soluciona la Legendary Edition.



Vivimos en tiempos extraños, llenos de contradicciones en el mundo de los videojuegos. No para la industria c omo tal, no, esa quiere aprovechar los relanzamientos de títulos exitosos a ma s no poder. Pero personalmente hace ya varios años me quejaba de la cantidad excesiva de “remasters” y “remakes” que estábamos viendo en el sector. Juegos de apenas 5 años o poco ma s estaban siendo relanzados con “gráficos en HD” y bajo cualquier otra excusa. El caso típico es Skyrim, que perdí la cuenta cuántas veces lo relanzó Bethesda (a unque reconozco que lo volví a comprar).

En el caso de Mass Effect, en cambio, se siente como una buena oportunidad para hacerle justicia a un título que sufrió el paso del tiempo. De hecho, aunque fuera un gran juego, con una narrativa y una puesta en escena espectacular, incluso en 2007 se sentía raro, especialmente el primer título de la trilogía. El combate era tosco, los gráficos en parte limitados y algunas mecánicas se sentían mal logradas, retrógradas .



Es por eso que el primer Mass Effect es el que más se beneficia de esta versión remasterizada. No solo han mejorado los detalles del apartado gráfico, la iluminación (aunque quiz ás hay zonas demasiado iluminadas) , sombreados y detalles en el modelado de los personajes en general, sino que también ha n logrado pulir el combate, la forma en la que te cubres, en la que disparas e incluso la forma en la que subes de nivel en su aspecto RPG. Son cambios que agradezco, especialmente tras haber sufrido la versión original de hace 14 años.

¿Por qué digo que Mass Effect merecía una versión remasterizada? Porque nos permite volver a disfrutar (o para muchos, disfrutar por primera vez) una de las mejores historias y universos jamás creados para un videojuego o saga de juegos de la ciencia ficción. La trama de la trilogía Mass Effect involucra la colonización espacial, la lucha de distintas especies alienígenas y a una raza humana novata en esto de la exploración interestelar. Somos recién llegados en una sociedad que durante siglos, milenios incluso, ha convivido en paz y en conflicto. En cada rincón, con cada diálogo de fondo o conversación en la que participas, puedes conocer más de este trasfondo, cuál especie tiene rencor hacia otra, por qué tienen ese rencor. Por qué hay tanta desconfianza contra los humanos por parte de algunas civilizaciones. Todo eso, acompañado de un gran misterio arqueológico que se desata en el primer juego y se desarrolla a lo largo de la trilogía completa, en una galaxia llena de mundos diversos, coloridos y en muchos casos hostiles, que están listos para ser explorados.



Aunque el primer Mass Effect es el que recibió la mayor cantidad de mejoras a nivel de experiencia, dejándolo no perfecto, pero sí muchísimo mejor que la versión original, tanto Mass Effect 2 como Mass Effect 3 han sido pulidos y mejorados en su apartado visual y algunas mecánicas. Volver a jugar Mass Effect 2, considerado como uno de los mejores títulos RPG jamás hechos, en una PlayStation 5 con sus tiempos de carga casi inexistentes, ha sido muy placentero. Me sentía en casa al volver a la nave Normandy.

La historia de Shepard está llena de misterios, acción, conspiraciones e incluso romance (Tali’Zorah, nunca te olvidé). Es una especie de Juego de Tronos, pero en el espacio, al menos en cierto modo. Legendary Edition además incluye todos los DLC o expansiones de la saga, además del final “mejorado” de Mass Effect 3, aunque también es posible experimentar el final original, si eso deseas.



En cuanto a su jugabilidad, es digna de cualquier buen RPG. Cuenta con diferentes clases y armas para elegir cómo jugar (aunque en Legendary Edition hay mayor libertado al momento de cambiar de arma, indiferentemente de tu clase), un sistema de niveles para mejorar tus habilidades y la de tu escuadrón, y muchísimas conversaciones con diferentes opciones para responder y así poder crear (o destruir) relaciones entre personajes.

Así que, si bien es cierto que la industria ha utilizado en exceso la idea de los “remakes” y “remasters”, hay excepciones, hay títulos que valen la pena. Si te gusta la ciencia ficción, la buena ciencia ficción, con historias complejas y un aspecto RPG en el que tus decisiones influyan en algunos acontecimientos de la trama, es un buen momento para apostar por esta saga. Por otro lado, si ya la jugaste y quieres volverla a vivir en una versión mejorada, bienvenido seas. Solo recuerda, siempre puedes contar con Garrus Vakarian.