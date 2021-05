Foto : Royal Caribbean

Solo un día después de que Royal Caribbean anuncie que da la bienvenida a pasajeros vacunados, cinco miembros de la tripulación de uno de sus barcos han dado positivo pese a que el navío estaba absolutamente desierto de pasajeros, vacunados o no.

El barco es el Odyssey of the Seas, un crucero nuevo que desembarcó de España esta semana. Cuatro de los miembros de la tripulación dieron positivo en los test, y el resultado del quinto fue no concluyente. Todos ellos desembarcaron en España para cumplir cuarentena, pero la cuestión es que el barco estaba vacío cuando zarparon de Israel porque el viaje desde allí se canceló debido a los disturbios en el país. La tripulación aún no estaba vaunada, pero lo será tan pronto lleguen a Estados Unidos, que es su destino final.

En declaraciones a BBC, el Director Ejecutivo de Royal Caribbean, Richard Fain, ha asegurado que todo su personal estará vacunado de cara a la temporada turística que se avecina. En cuanto a los turistas:

Esperamos que todos nuestros huéspedes sean elegibles para vacunación. La combinación de vacunas, tests y trazado de contactos servirán para lograr nuestro objetivo, que es lograr que nuestros cruceros sean más seguros que la vida normal en nuestros países. Queremos que nuestros pasajeros se sientan más seguros y cómodos paseando por cubierta que haciéndolo en la calle principal de su ciudad.

Incluso con esos protocolos , la compañía no ha podido evitar el contagio en un barco que básicamente iba vacío. Rouyal Caribbean es una de las compañías de cruceros más grandes del mundo y es propietaria de cinco de los barcos más masivos que surcan los mares. El hecho de que anuncie que es necesario que los pasajeros estén vacunados para viajar tiene mucho peso en la industria.

Pero el problema sigue ahí. Estados Unidos es el mayor mercado del mundo para las compañías de cruceros. El 46,5% de los 30 millones de pasajeros que embarcan cada año proceden de este país. Si embargo, y según datos de Our World In Data, de momento solo el 40% de los estadounidenses está vacunado a estas alturas. El CDC ha estado colaborando con las compañías de cruceros para tratar de establecer protocolos más seguros, pero la realidad es que incluso con un 98% de vacunados, un barco no es el lugar más seguro en caso de virus.

El objetivo de compañías como Royal Caribbean es retomar la actividad a mediados de verano. Los cruceros con origen en Alaska han comenzado ya gracias a que no tienen que pasar por Canadá (donde los cruceros están prohibidos hasta febrero de 2022) y a que los barcos que hacen cruceros tan al norte suelen ser más pequeños y todos req ui eren vacunas ya a sus pasajeros de más de 16 años.

A estas alturas, las compañías de cruceros están dispuestas a lo que sea con tal de retomar la actividad tras un 2020 horrible con amplias pérdidas. Se calcula que solo Royal Caribbean ha perdido 6.800 millones de dólares, un duro contraste con la ganancia de 1.900 millones que tuvo en 2019.

La vacunación genera un nuevo problema: ¿Cómo harán las compañías para certificar que sus pasajeros realmente están vacunados? Fain explicó a BBC que para su compañía es una cuestión de confiar en sus pasajeros:

No creo que sea necesario un pasaporte de vacunación. Hablamos de personas vacunadas, y hay muchas maneras de demostrar eso. No creo que mucha gente se tome la molestia de falsificar un certificado de vacunación. Hemos hecho una encuesta preliminar y la mayor parte de nuestros pasajeros ya están vacunados porque lo han hecho voluntariamente. La gente quiere ir a un lugar donde sepan que van a estar seguros.

Es bonito ver que el directivo de una gran empresa tiene tanta fe en sus clientes. Para mi gusto, confiar en la simple promesa de un pasajero de que está vacunado para dejarle subir a un barco lleno de gente me parece la receta perfecta para un desastre. Quizá va siendo hora de retirar de una vez por todas esos palacios flotantes de contaminación.