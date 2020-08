La verdadera razón por la que Epic Games ha demandado a Apple y Google

Filed to:

Epic Games

Imagen : Epic Games

En lo que podría describirse como una brillante emboscada antimonopolio, Epic Games ha demandado a Apple y Google después de que ambas compañías eliminaran su juego más exitoso. Fortnite, de la App Store y la tienda de aplicaciones de Google Play, respectivamente.

Si bien las demandas de Epic no son más que quejas hasta que el asunto llegue a los tribunales y se dicte un fallo, está claro que se trata de un movimiento orquestado específicamente contra Apple desde el momento en que Epic agregó un método de pago directo en el juego e inició acciones legales minutos después de que Apple y Google eliminaran las aplicaciones de sus tiendas, sin mencionar el corto Nineteen Eighty-Fortnite que Epic había preparado para abofetear a Apple por sus prácticas en la App Store. (Epic no creó un video satírico similar para Google, lo que indica que esta estrategia estaba dirigida principalmente a Apple). Los documentos legales y los videos meticulosamente animados no son cosas que se puedan crear rápidamente. Epic sabía que esto iba a suceder. Pero ahora que Apple y Google han caído en la trampa de Epic, ¿qué pasará después?

Esto es lo que está en juego actualmente para las dos compañías: según las estadísticas proporcionadas a Gizmodo desde Sensor Tower, Fortnite para iOS generó aproximadamente 2,4 millones de descargas y $43,4 millones en ingresos por microtransacciones en la App Store a nivel mundial en los últimos 30 días. Por el contrario, hubo 2,1 millones de instalaciones desde Google Play, pero el juego solo generó $3,4 millones.

Antes de que Apple y Google eliminaran Fortnite de sus tiendas, ambas compañías recibían el 30% de los ingresos del juego, que ascendían a un poco más de $ 13 millones para Apple y $1 millón para Google en un lapso de 30 días con esa única aplicación. El resto iba para Epic Games. ¿A alguna empresa realmente le importa el dinero aquí? Estoy seguro de que sí, pero ese no parece ser el problema principal en este momento.

Un portavoz de Apple proporcionó a Gizmodo la siguiente declaración:

Hoy, Epic Games ha dado el desafortunado paso de violar las pautas de la App Store que se aplican por igual a todos los desarrolladores y están diseñadas para que la tienda sea segura para nuestros usuarios. Como resultado, su aplicación Fortnite ha sido eliminada de la tienda. Epic habilitó una función en su aplicación que no fue revisada ni aprobada por Apple, y lo hizo con la intención expresa de violar las pautas de la App Store con respecto a los pagos dentro de la aplicación que se aplican a todos los desarrolladores que venden bienes o servicios digitales. Epic ha tenido aplicaciones en la App Store durante una década y se ha beneficiado del ecosistema de la App Store, incluidas las herramientas, pruebas y distribución que Apple proporciona a todos los desarrolladores. Epic aceptó los términos y pautas de la App Store libremente y nos alegra que haya construido un negocio tan exitoso en la App Store. El hecho de que sus intereses comerciales ahora la lleven a presionar por un trato especial no cambia el hecho de que estas pautas crean igualdad de condiciones para todos los desarrolladores y hacen que la tienda sea segura para todos los usuarios. Haremos todo lo posible para trabajar con Epic en resolver estas infracciones para que pueda traer de vuelta Fortnite a la App Store.

Epic no está presionando exactamente para recibir un trato especial, aunque Apple lo insinúe. Si bien definitivamente está en los intereses financieros de Epic no tener que entregar una comisión del 30% por cada compra de Fortnite la compañía parece estar presionando para que Apple cambie sus políticas de la App Store en general, lo que beneficiaría a todos los desarrolladores y no solo a Epic.



Epic Games ha presionado durante mucho tiempo para que se les dé trato justo a los desarrolladores, lo que se refleja en sus propias prácticas comerciales. Unreal Engine, la herramienta de desarrollo de juegos y medios de Epic, se puede usar de forma gratuita a cambio de que Epic reciba un 5% de los ingresos brutos de por vida de un juego u otro producto interactivo creado con Unreal Engine que superen el millón de dólares. Por otro lado, Epic pide un 12% de los ingresos de los juegos que se publican en su tienda digital, a menos que hayan sido creados con Unreal Engine, en cuyo caso cubre las regalías .

El CEO de Epic Games, Tim Sweeney, se opone abiertamente a las políticas de la App Store de Apple desde hace un tiempo.

En un mensaje en su web sobre la decisión de Apple de eliminar Fortnite de la App Store, Epic Games dice :

Apple sabotea deliberadamente los dispositivos iOS de los consumidores para evitar que los usuarios instalen software directamente de los desarrolladores, como ocurre en PC y Mac. Sabemos que esta es una estrategia intencional porque iOS es totalmente compatible con la instalación de software desde la web, pero solo lo permite a corporaciones. Apple bloquea la instalación directa para obligar a los consumidores a usar su App Store y luego exige que los desarrolladores de juegos usen su servicio de procesamiento de pagos. Al bloquear la elección del consumidor en la instalación de software, Apple ha creado un problema para beneficiarse de la solución. La posición de Epic es que todos los desarrolladores y consumidores de dispositivos móviles tienen derecho a elegir proveedores de pago alternativos que cobren menos, que es la norma de todas las demás plataformas informáticas de uso general, incluidas la Web, Windows y Mac. Esperamos ver un cambio general en las prácticas de los teléfonos inteligentes en toda la industria para todos los desarrolladores que brinde mayor valor y libertad de elección a los consumidores. Esperamos que Apple desbloquee Fortnite.

Una investigación del Congreso realizada por el subcomité antimonopolio de la Cámara de Representantes reveló que Apple hizo un trato especial con Amazon para recibir una comisión menor por las compras de Prime Video el primer año que estuvo en la App Store: 15% en lugar del 30% habitual. Esa es una prueba de que Apple está dispuesta a hacer tratos para suavizar algunas condiciones , pero elige con qué empresas quiere hacer esos tratos. El truco de Epic (y la demanda posterior) añade más leña al fuego que los investigadores antimonopolio podrán usar contra Apple.

“Apple publicó un informe blanco en junio argumentando que ‘el 30% no es realmente tan alto ’ , pero se refiere a las ventas iniciales ” , dijo a Gizmodo John Bergmayer, director legal del grupo de interés público sin fines de lucro Public Knowledge . “De lo que se queja Epic es del 30% de las transacciones continuadas ”.

Las ventas iniciales incluyen compras únicas de medios como libros o álbumes de música , de las que Apple también se lleva un 30%.

La mayoría de las transacciones que facilita la App Store son de bienes y servicios físicos, que sumaron un total aproximado de $ 413. 000 millones en 2019. Las ventas de bienes y servicios digitales son una mera porción de eso, solo $ 61.000 millones, pero esos $ 61.000 millones incluyen comisiones de micro transacciones de juegos , como los usuarios que compran V-Bucks en Fortnite .

Para ser justos, existe mucha controversia en torno a las micro transacciones que se han convertido en una característica integral de muchos juegos, incluido Fortnite . El modelo general es que el juego se ofrece de forma gratuita, pero los desarrolladores permiten a los usuarios comprar moneda del juego con dinero real para que puedan comprar cosas como skins especiales (disfraces de personajes) y armas para personalizar aún más a sus personajes.

El modelo de cómo se monetizan los juegos ha cambiado drásticamente en poco tiempo, y hoy en día es mucho más fácil venderle a alguien un juego que es gratis y ofrecer extras por un coste . Aunque también existen otras formas de ingresos. Google fue realmente la primera en monetizar la publicidad en las aplicaciones , mientras que Apple comenzó a ganar dinero con las aplicaciones de pago , explica el analista de Moor Insights & Strategy Anshel Sag.

“La realidad es que las manos de todo el mundo están sucias, pero ahora que se ha abierto la caja de Pandora, hay una expectativa por parte de los consumidores de lo que les costará un juego”, dijo Sag a Gizmodo .

Las microtransacciones pueden considerarse depredadoras porque es demasiado fácil gastar más dinero de lo que podría valer el juego en sí. Sin embargo, como modelo de negocio, está claro que las micro transacciones funcionan, especialmente en dispositivos móviles, y Apple y Google están en ese modelo de negocio sin haber creado un juego por sí mismos.

En teoría, Epic podría desactivar sus compras dentro de la aplicación y volver rápidamente en la App Store, pero no se trata de estar en la plataforma. Se trata de la regla de bifurcar más del 30% de cada transacción en la aplicación.

“Apple instaló este sistema que causa todo tipo de conflictos con los desarrolladores que realmente desalinea el incentivo de poner al cliente en primer lugar y el producto en primer lugar , y en cambio se enfoca en ganar dinero a corto plazo”, dijo Bergmayer. “Apple tiene aplicaciones en Android. Apple tiene aplicaciones en Windows. Nadie les ha preguntado : ‘ ¿Cuánto pagas a Google por Apple Music en Android?’ Tienen iTunes en Windows desde 2003. ¿Cuánto dinero le ha pagado Apple a Microsoft por eso? Nada ”.

Si miramos cómo funcionan las descargas a nivel básico, no hay diferencia entre usar Apple Music en un iPhone o en un PC con Windows para comprar música. El pago va al mismo lugar, directamente a Apple, independientemente de la plataforma que utilices . Lo mismo ocurre con los juegos. Pero Apple cobra a aplicaciones de música como Spotify por las transacciones dentro de la aplicación. Netflix ideó una solución inteligente al impuesto del 30% el año pasado que consistía en redirigir a los usuarios de iOS para que se registraran en Netflix a través del navegador de su iPhone, lo que parece ir en contra de la política de la App Store de Apple. Netflix hizo lo mismo en Android en la tienda Google Play. Sin embargo, ni Apple ni Google han prohibido Netflix en sus tiendas.

Apple prohíbe explícitamente esta práctica en la sección 3.1.3 (b) de sus pautas : “No debe dirigirse directa o indirectamente a los usuarios de iOS para que utilicen un método de compra que no sea la compra desde la aplicación”.

Esta no es la primera vez que Epic Games se pelea con Google, como escribe Bergmayer. Durante un tiempo , los usuarios de Android tuvieron que descargar Fortnite directamente desde la web de Epic (un proceso conocido como carga lateral) y luego instalar los juegos en sus teléfonos porque Epic no quería pagarle a Google su comisión del 30% por cada transacción. Pero eso resultó ser demasiado difícil para muchos usuarios, lo que obligó a Epic a poner Fortnite en Google Play. Pero ahora que Fortnite ha sido eliminada Google Play, los usuarios de Android tendrán que volver a recurrir a la carga lateral. Pero al menos aún pueden instalar la aplicación. Apple no permite a los usuarios de iPhone cargar aplicaciones de forma lateral, lo que podría contribuir a un caso antimonopolio.

En realidad, Fortnite no es una gran fuente de ingresos para Apple o Google cuando se compara con otros juegos . Roblox recaudó 64 millones de dólares, Candy Crush generó 98 millones de dólares y Pokemon Go recaudó 156 millones de dólares en los últimos 30 días, según datos combinados de App Store y Google Play para esos tres juegos, que Sensor Tower proporcionó a Gizmodo. Eso es un total de $ 318 millones, y si dividimos ese número por la mitad y le damos el 30% a Apple y Google, cada compañía ganó $ 47,7 millones con esos tres juegos en un mes. En el gran esquema de las cosas, Apple y Google no están perdiendo mucho con Epic en comparación con esos otros juegos.

Pero esta es una pelea que Epic puede estar preparada para ganar, incluso si no es una gran pérdida financiera para Apple o Google.

“Epic no podría haber planeado esto de manera más perfecta”, dijo Sag. “ Fortnite sigue siendo el juego más popular del mundo y, debido a su popularidad, la gente se pondrá de su lado por encima Apple. La gente tiene un vínculo emocional muy fuerte con sus videojuegos” .

Sag cree que la demanda de Epic contra Apple y Google crea un caso más sólido en la demanda antimonopolio del Departamento de Justicia estadounidense contra los gigantes tecnológicos, sin mencionar la investigación antimonopolio que la Unión Europea está llevando a cabo.

Es poco probable que Apple dé marcha atrás y es poco probable que llegue a un acuerdo con Epic Games a menos que se vea obligada a hacerlo, dijo Sag. Y Epic gana tanto dinero con Fortnite que es poco probable que ceda, especialmente si tenía toda esta estrategia planeada por un tiempo (y parece que la tenía ). Es hora de que Apple y Google cambien sus políticas, o se arriesguen a que los reguladores la s obliguen a hacerlo en términos mucho menos favorables de los que ellas mismos podrían diseñar.

“Son los dos guardianes, e s un duopolio”, dijo Saig. “ No veo cómo puede existir un duopolio sin mayor regulación ”.

Es muy posible que Facebook , Microsoft y otras compañías afectadas por las políticas de la tienda de Apple y Google se unan a la lucha de Epic o presenten sus propias demandas ahora que Epic ha hecho el primer intento. Con una investigación antimonopolio en marcha y Epic apuntando directamente a los dos gigantes tecnológicos, la situación se ha acelerado . Va a ser una batalla magistral.