Esto debería dar mucho que pensar a los posibles aspirantes a espías: existen buenos casos en los que se puede convertir un Apple Watch en un dispositivo de rastreo. Eso es algo que parece haber aprendido un grupo criminal que realizó un robo masivo de drogas.



El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha declarado que el líder de un equipo de 7 personas usó un Apple Watch para rastrear y robar a un presunto traficante de drogas por más de 500.000 dólares, un uso bastante particular y creativo para esta tecnología. En una moción para oponerse a la solicitud de fianza del líder criminal, los fiscales publicaron que el grupo pegó el dispositivo en el parachoques del traficante y lo rastreó hasta la ciudad de Hartford. Al parecer, el grupo no consideró el hecho de que los fiscales pueden citar todos los registros de su teléfono celular, el de la víctima y el del reloj inteligente.

El grupo recibió cargos por varios motivos, aunque no les dieron puntos por creatividad.

El plan supuestamente fue así: el líder de 30 años, Darren Lindsay, registró un Apple Watch en su plan de operador móvil. El 18 de julio de 2020, Lindsay y dos colaboradores siguieron el vehículo hasta el parking de un hotel en Hartford, rompieron la ventana y buscaron dinero de droga. Al parecer, al no encontrar ninguno (claramente, el narcotraficante no dejó cientos de miles de dólares dentro de su auto), el equipo se fue y después regresó para una vigilancia nocturna. Los fiscales afirman que al día siguiente, toda la pandilla llegó, metió a la víctima en una camioneta y le dio puñetazos en la cara hasta que entregó la tarjeta de acceso del hotel. Un miembro del grupo, Indigo Grant, supuestamente sacó una bolsa que contenía alrededor de 500.000 dólares de la habitación y dejaron a la víctima en la cercana ciudad de New Britain. Más tarde, un hospital le diagnosticó una conmoción cerebral y recibió cinco grapas en el cuero cabelludo.

Pero como le pasó a el Chapo antes que a ellos, cayeron por sus propios métodos. Lindsay subió una imagen de una enorme cantidad de dinero en efectivo a su cuenta de iCloud, y el colaborador Antoine Koen tomó una foto similar mostrando su rostro en la imagen.

Los fiscales agregan:



Aún más preocupante es que la cuenta de iCloud del acusado también contiene una imagen de la licencia de conducir de la víctima, [estos son fiscales federales] que estaba geoetiquetada en un lugar de Connecticut durante el momento del robo.

El documento contiene aún más evidencia, incluidos registros de peajes, mensajes de texto que discuten el código de acceso del reloj inteligente, actualizaciones sobre si las noticias informaron sobre el robo, repartieron el efectivo y, según el relato de los fiscales, “detalles para hacer que las cosas salgan mejor durante futuros robos”. En palabras de Darren Lindsay, “...la próxima me aseguraré de que salga bien la primera vez para evitar cualquier problema”.

En julio, un jurado acusó al grupo de varios cargos. Lindsay enfrenta 7, incluyendo conspiración para cometer delitos de robo, robo y ofensas con armas de fuego, que equivalen a una sentencia mínima obligatoria de 24 años de prisión.

Bueno, vives y aprendes. Puedes examinar la evidencia a continuación.