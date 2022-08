By

Si has sido uno de esos fans entregados a su Apple Watch durante todos estos años y estás ya relamiéndote ante la llegada del Apple Watch Series 8 Pro, tengo que darte una mala noticia. Todas esas correas que has ido acumulando con el paso de los años podrían no dejar de ser compatibles con este nuevo modelo de reloj .



Como desveló el conocido leaker UnclePan, el nuevo sistema de correas del futuro Apple Watch Pro podría hacer que las antiguas no encajen correctamente y dejen de ser utilizables . Hasta ahora, Apple había variado el tamaño de las pantallas de algunos modelos, pero las correas siempre habían seguido siendo compatibles.

El periodista de Bloomberg, Mark Gurman, ya desveló que la idea de Apple era aumentar aun más el tamaño de pantalla del nuevo Apple Watch Pro, y que los de Cupertino cambiarían ligeramente la icónica forma rectangular de sus relojes , pero según él aun habría esperanza respecto a las viejas correas: “ Creo que el Apple Watch Pro admitirá correas más antiguas, aunque tal vez no encajen tan bien o se vean perfectos dado el tamaño del nuevo reloj”, explicaba en su cuenta de Twitter .

Es pronto para saber si todos los que se compren el nuevo modelo Pro tendrán que hacerse con correas nuevas. Quizás los que cuenten con la caja de menor tamaño sean los únicos que deban dejar sus correas viejas en un cajón. O a lo mejor son todo rumores infundados y el rediseño de este Apple Watch ha tenido en cuenta este asunto y no hay cambios en el sistema de correas. Todo apunta a que tendremos que esperar a l próximo 7 de septiembre para salir de dudas de una vez por todas.