Una linda nueva pantalla de bloqueo

L o primero que dije cuando vi este anuncio durante la conferencia fue: “¿Por qué Material You de Android no es así?” Hay un pulido en la pantalla de bloqueo de iOS 16 de Apple que aún no existe en Android 12 ni en Android 13 Beta que he estado probando durante algunos meses.



En iOS 16, puedes personalizar el tipo de fuente, agregar widgets compactos (son mucho más pequeños que los que colocarías en la pantalla de inicio) e incluso elegir un efecto de modo de retrato genial para el fondo de pantalla.