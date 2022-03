Las tortugas gigantes que actualmente viven en San Cristóbal del archipiélago de Galápagos pueden necesitar un nuevo nombre científico, ya que los investigadores las combinaron por error con una especie de tortuga extinta.



En 1906, una expedición de la Academia de Ciencias de California exploró las tierras altas del suroeste de San Cristóbal, una isla de 557 kilómetros de largo en las Galápagos. Allí, descubrieron una especie previamente desconocida de tortuga gigante, a la que más tarde se le dio el nombre científico Chelonoidis chathamensis. El equipo trajo muestras en forma de huesos y conchas, que se han conservado en un museo desde entonces.

Es importante destacar que la expedición no se aventuró a las tierras bajas del noreste de la isla, donde hoy viven miles de tortugas gigantes. Durante años, los científicos supusieron que las tortugas de las tierras bajas eran de la misma especie, C. chathamensis, pero nuevas pruebas de ADN publicadas en la revista científica Heredity sugieren que se trataba de una suposición errónea y que las tortugas de las tierras bajas son de un linaje completamente diferente.

El giro en esta historia es que C. chathamensis “casi con seguridad se ha extinguido”, según Galápagos Conservancy, un grupo de investigadores que, junto con científicos de la Universidad de Newcastle y la Universidad de Yale, realizaron el análisis genético. Compararon el material genético de las tortugas que actualmente viven en San Cristóbal con el ADN extraído de las muestras del museo y descubrieron que los dos conjuntos no coincidían. El ADN de las tortugas de las tierras altas era único pero estrechamente relacionado con las especies de tortugas gigantes que se encuentran en las islas Galápagos de Española y Pinta.



Eso significa que las “8.000 tortugas que viven hoy en San Cristóbal pueden no llamarse correctamente C. chathamensis en absoluto, ya que son otro taxón (o linaje) completamente que no tiene una descripción formal o nombre científico”, dijo TNC, y agregó que “la especie de tortuga gigante existente en la isla San Cristóbal en Galápagos representa un grupo de organismos genéticamente distintivo y no descrito... nuevo para la ciencia”.



El hallazgo sugiere que San Cristóbal fue el hogar de dos especies diferentes de tortugas gigantes, cada una con sus propias áreas de anidación (una en las tierras altas y otra en las tierras bajas), hasta que C. chathamensis se extinguió a mediados del siglo XX. Hace millones de años, el alto nivel del mar pudo haber partido a San Cristóbal por la mitad, lo que permitió la evolución de especies separadas en las dos masas de tierra.



Quince especies de tortugas gigantes alguna vez vivieron en las Galápagos, ubicadas a 1.000 km de la costa ecuatoriana. Al menos cuatro especies se han extinguido como resultado de la invasión de ratas, la caza humana y otros factores. Se estima que entre 20.000 y 25.000 tortugas gigantes viven en todo el archipiélago en la actualidad.



Los investigadores planean recolectar más evidencia de ADN de San Cristóbal y realizar más pruebas para confirmar el nuevo resultado. Si la evidencia futura confirma la presencia de dos especies, los científicos tendrán que encontrar un nuevo nombre para las tortugas de tierras bajas.