Las Xbox Series X/S podrán reproducir juegos de Xbox One instantáneamente desde un disco duro externo

Filed to:

Filed to: xbox

Imagen : Western Digital ( In-House Art

Ayer probé a descargarme toda la biblioteca de Xbox Game Pass en un disco duro externo de Xbox One. Y, si lo que ha publicado Xbox Wire es cierto , ahora podré conectar ese disco duro a una Xbox Series X / S y acceder instantáneamente a todos esos juegos.

Advertisement

El almacenamiento SSD ultrarrápido adicional necesario para las consolas de la Xbox Series es caro, y será imprescindible para jugar a los juegos de última generación , pero lo s discos duros externos USB 3.1 más antiguo s y menos costoso s podrán hacer funcionar los juegos de Xbox One. En respuesta a la pregunta “¿Mi HDD / SSD con USB será compatible con mi biblioteca de juegos de las Xbox Series X / S?” e l director de gestión de programas de Xbox, Jason Ronald, dice que será tan fácil como enchufarlo para poder jugar .

“Es tan fácil como desconectar el HDD o el SSD d e t u Xbox One y conectarlo a t u Xbox Series X | S y todos tus juegos estarán disponibles al instante. Puedes seguir jugando a t us juegos favoritos de Xbox One, incluidos los juegos de Xbox 360 y de Xbox originales , directamente desde el disco duro externo” .

Advertisement

Esto son realmente buenas noticias , porque esto s ignifica que cuando tenga en mis manos la nueva Xbox Series X en noviembre, tendré una biblioteca de más de 200 juegos listos para ser jugados .

También son buenas noticias para cualquiera que esté preocupado por el dineral que se tendrá que gastar en almacenamiento para su Xbox Series X / S en caso de que quiera ampliarlo . Es fácil ahorrar espacio si mantienes los juegos de Xbox One o de consolas anteriores en un disco duro con USB 3.1, que además será mucho más barato . Y si tu unidad principal se llena demasiado, siempre puedes almacenar juegos de Xbox Series X / S en discos más antiguos , pero tendrás que transferirlos a un almacenamiento más rápido para jugar. Como esto es algo confuso, Microsoft preparó una pequeña tabla para aclarar el asunto .

Advertisement

Imagen : Microsoft

Teniendo en cuenta que la mayoría de juegos que se podrán jugar en la Xbox Series X / S durante el lanzamiento de la consola serán títulos de Xbox One, merece la pena tener un disco duro externo algo más antiguo a mano .