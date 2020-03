Lo nuevo de Call of Duty es un Battle Royale que puedes jugar gratis

Call of duty

Gif : Activision.

Activision ha anunciado por sorpresa una nueva entrega de Call of Duty al que podrás jugar gratis muy pronto en PC y consolas. Se trata del nuevo Call of Duty: Warzone, y es un Battle Royale al mejor estilo de PUBG, Fortnite y Apex Legends.

Warzone cuenta con dos modos de juego: el primero es Plunder, y en este modo los jugadores deben recolectar dinero de diferentes objetos en el mapa, completando objetivos y robando al equipo rival, y ganará el que al final de la partida tenga más “dinero”. El segundo modo es un Battle Royale tradicional, un todos contra todos para hasta 150 jugadores. Por supuesto, y al igual que en otros Battle Royale, se podrán formar equipos de 3 jugadores para las partidas.

El juego se desarrolla en una ciudad llamada Verdansk que, en esencia, es un mapa enorme y lleno de distintos tipos de terreno y locaciones. Una de las características que hacen diferente a Warzone es un sistema para revivir en las partidas, siempre y cuando ganes un encuentro 1vs1 contra otro jugador que también ha muerto, al mejor estilo de los viejos encuentros 1 contra 1 de Counter Strike.

Call of Duty: Warzone llega mañana mismo, 10 de marzo, a PlayStation 4, Xbox One y PC, y tendrá cross save y cross play, lo que significa que podrás continuar con tu personaje en otra plataforma, y jugar con tus amigos que no tengan la misma plataforma que tu.