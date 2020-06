Filed to:

Imágenes tomadas por el radar a una profundidad de entre 35 y 175cm. Gif : L. Verdonck et al., 2020/Antiquity ( Gizmodo )

El uso de radares de penetración terrestre no es algo nuevo en el mundo de la arqueología, pero la técnica ha servido para obtener unos resultados sencillamente espectaculares en Falerii Novi, una antigua ciudad cuyas calles ahora conocemos pese a llevar siglos enterradas.



Falerii Novi era una de las cerca de 2.000 ciudades que formaban el imperio romano. Sus primeras menciones datan del año 241 antes de nuestra era y llegó a estar ocupada en la alta Edad Media hasta que se abandonó por completo en el año 700. El planeta siguió su curso y las estructuras de la ciudad terminaron por quedar enterradas bajo una capa de entre uno y dos metros de tierra.

No es que sea imposible excavar para sacar la ciudad a la luz, pero el trabajo seria sencillamente titánico. Excavar Pompeya, por citar una referencia cercana, llevó casi 200 años. Eso por no mencionar que Falerii Novi está protegida por la ley y no se puede comenzar a excavar así como así.

Parte del problema es que el equipo de excavación no sabría ni por dónde empezar, así que un equipo de investigadores coordinados por el arqueólogo Martin Millet, de la Universidad de Cambridge, ha decidido usar un enfoque diferente. Durante semanas, Millet y su equipo han empleado un pequeño todoterreno unido a un remolque casero equipado con una retícula de radares de penetración terrestre (Ground Penetrating Radar o GPR por sus siglas en inglés). Falerii Novi era un yacimiento especialmente idóneo para empezar porque está bajo un terreno despejado, con pocos árboles y sin edificios que impidan el paso de los radares.

El todoterreno y los radares GPR usados para examinar Falerii Novi. Foto : Verdonck et al., 2020/Antiquity

El GPR ha examinado el subsuelo a una profundidad de entre 35 y 175 cm. Los datos resultantes aún están siendo estudiados por los científicos porque no es sencillo examinar más de 28 mil millones de acotaciones, pero los primeros resultados son increíbles.



Mapa anotado de la ciudad. Foto : L. Verdonck et al., 2020/Antiquity

El radar ha permitido no solo identificar los edificios más prominentes de Falerii Novi como el mercado, dos templos, el teatro, las termas o un enorme monumento. Además ha servido para dibujar un mapa de las calles de la ciudad, con sus casas nobles y comercios. El detalle del radar muestra hasta las líneas de alcantarillado diseñadas por los ingenieros de la época y desafía unas cuantas concepciones sobre lo que creíamos saber de diseño de ciudades en el Imperio Romano.

El mapa dista mucho de estar completo, pero ya ha proporcionado varias claves inéditas sobre el urbanismo de la época. El siguiente paso de los investigadores es introducir algoritmos en los datos del GPR para poder recrear en tres dimensiones el paisaje subterráneo y, quizá, localizar objetos de importancia.



La técnica usada en Falerii Novi es tan buena que probablemente no tarde en ser aplicada sobre otros yacimientos arqueológicos. A saber qué nuevos datos descubriremos en el proceso. [Antiq uity vía Phys.org]