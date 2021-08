By

Un PC es el hogar de casi todos los tipos de videojuegos que existen , pero pocos juegos son tan esencialmente juegos de PC como los de estrategia.



Como es un tipo de juego tan popular (e importante) para la plataforma, y ​​como he pasado demasiado tiempo jugándolos en los últimos años, he pensado en ayudar a la gente con una lista de los que considero que son los mejores juegos de estrategia para el mejor sistema en el que jugarlos.

¿Q ué cuenta como juego de estrategia? Buena pregunta. Uno en el que, gracias al incesante impulso de los videojuegos por eliminar todo significado de sus nombres de género, es posible que nunca podamos clasificar . Las líneas se difuminan entre “estrategia”, “RTS”, “ juegos de estrategia bélica compleja ”, “administración” y “simulación”, así que he tratado de restringir esta lista a juegos en los que, bueno, la mayoría de la gente simplemente estará de acuerdo (instintivamente ) en llamar “juegos de estrategia”.

Aquí, pues están los mejores juegos a los que jugar si te apetece hacerte cargo de algo, arruinar una economía y / o conducir a un ejército a través de los campo enemigos.

CIVILIZATION V

¿Que mas se puede decir ? Un titán en el campo, destaca no solo por ser el mejor juego de Civilization , sino por ser uno de los mejores juegos jamás lanzados para PC. Cualquiera que sea tu estilo estratégico , ya sea guerra, diplomacia o exploración, Civilization V es para ti .



Y sí, sé que Civilization VI también está disponible y es muy bueno, pero creo que su obsesión con la producción y su IA menor significa que no puede igualarse con su predecesor.

CRUSADER KINGS III

En este lugar en la lista solía e star Crusader Kings II, pero creo que ha llegado el momento de reemplazarlo por su secuela, Crusader Kings III . Si bien carece de la amplitud y profundidad del contenido adicional que Paradox lanzó para el primero a lo largo de los años, la interfaz más suave y los efectos visuales más agradables del segundo (sin mencionar sus propias innovaciones en el juego, como una forma enormemente mejorada de librar guerras ) significan que es fácilmente el que recomendaría a la gente.



ENDLESS LEGEND

Por un lado, ¡se parece mucho a Civilization ! Por otro lado, construye sobre los cimientos de Civ con muchas ideas geniales, nuevas e interesantes, desde su elegante interfaz de usuario hasta la forma en que su ficción da como resultado algunas características de facción absolutamente demenciales . También es genial ver un juego de estrategia con un genuino sentido del estilo . Aquellos que buscan una alternativa a Civilization más formal, podrían probar el Humankind de Amplitude , pero en realidad, creo que Endless Legend sigue siendo la oferta más fuerte si quieres jugar un juego 4X un poco diferente.

COMPANY OF HEROES

Para mí, el género RTS murió en 2006. No por un evento catastrófico, sino porque ese fue el año en que se lanzó Company of Heroes y se perfeccionó la fórmula. Fue una sentencia: “cierra , no necesitamos más de estos”. Ningún juego, incluso su propia secuela monótona, se ha acercado desde entonces. Reemplazando los frenéticos clics de ratón y las aburridas órdenes de construcción con una necesidad constante de tácticas reales, su ritmo más lento y condiciones de campo de batalla más realistas significan que incluso diez años después sigue siendo un clásico absoluto.

TOTAL WAR: SHOGUN 2

La serie Total War sigue siendo un pilar de los juegos de estrategia para PC, y aunque Empire es mi favorito personal, y Warhammer los títulos recientes más populares, tiendo a recomendar Shogun 2 primero. Es más funcional y centrado que los juegos de Total War anteriores (o posteriores ), y aún se ve absolutamente hermoso. Bonus: su gran expansión, Fall of the Samurai , es probablemente lo mejor de toda la serie Total War .

HOMEWORLD

El arte . La música . La forma en que se enfrentó a un difícil desafío de control (moverse alrededor de una flota de naves en un espacio 3D vacío) y lo logró. Los remakes recientes realmente solo tocaron el sonido y las imágenes, porque todo lo demás en Homeworld sigue siendo casi perfecto.

PANZER CORPS

Inspirado en el clásico Panzer General , Panzer Corps es un juego por turnos (relativamente) simple que aún se las arregla para empaquetar una cantidad asombrosa de profundidad (y contenido). Si quieres luchar durante toda la Segunda Guerra Mundial, pero no quieres pasar horas aprendiendo reglas o menús complejos, este es el juego para ti. Este juego ha tenido una secuela, que se ve mucho mejor , pero también se juega más lento y carece de mucho contenido adicional del original, por lo que Panzer Corps sigue siendo el que recomendaría.

WORLD IN CONFLICT

Puede parecer una elección sorprendente, pero World in Conflict es un muy buen juego de estrategia. Escoge un lugar en el género, en algún punta entre la inmediatez caótica de Blizzard y las tácticas del gran mapa de Total War, y lo clava, poniendo a prueba constantemente tanto sus reacciones a pequeña escala como sus preocupaciones estratégicas más amplias. También tiene una cara extrañamente tontorrona y adorable que no se obtiene a menudo en este género tan serio, desde su escenario exagerado de 1989 a la narración de la campaña “Jack Donaghy en uniforme” de Alec Baldwin.

XCOM 2

N o pensé que a XCOM 2 le quedara margen de maniobra para mejorar el primer juego. Qué equivocado estaba. Resulta que al añadir sistemas de sigilo / visibilidad, afinando la estrategia del juego estratégico y aumentando en gran medida el estilo cinematográfico del juego puede hacer de algo grande algo aún mayor.

AGE OF EMPIRES II: AGE OF KINGS

No creo que ningún juego, ni StarCraft II o Deserts of Kharak , haya sido capaz de sobresalir en el modelo tradicional de estrategia en tiempo real ( construir y desplegar) mejor que Age of Kings . La escala de los mapas, los ejércitos que podrías construir y el énfasis en las fortificaciones ... todo encajó a la perfección. Si tienes curiosidad, la Definitive Edition reciente es definitivamente la mejor manera de jugar este clásico.

HEARTS OF IRON IV

Deja que los capitanes y coroneles se encarguen de las cosas a pequeña escala. Hear ts of Iron IV te pone al mando del esfuerzo bélico de toda una nación, desde la producción de armamento hasta el despliegue de ejércitos. Es una pesadilla logística intencional, y una vez domesticado, puede producir algunas de las experiencias más gratificantes en todos los videojuegos, especialmente con sus infinitas variaciones de historia alternativa.

Menciones honorables

Me encantan estos juegos, y creo que todos son excelentes (y representativos de diferentes tipos de juegos de estrategia), pero no pasaron el corte: