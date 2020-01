Los adolescentes de TikTok están sumergiendo sus testículos en soja y quemando sus hogares

Les traigo noticias que han viajado desde ambos hemisferios: los usuarios de TikTok con testículos están sumergiendo su bolsa escrotal en salsa de soja para comprobar si pueden apreciar el sabor. Aparentemente, estos usuarios han estado leyendo la web de noticias Business Insider, que informó en 2013 sobre un estudio que dice que no solo la boca tiene receptores del gusto, sino también varias partes del cuerpo, incluidos el estómago, los pulmones, el cerebro y los testículos, que son sensibles al umami, lo que la pieza de Business Insider define como “el sabor de los aminoácidos de la salsa de soja”. Un usuario de TikTok explica la lógica detrás del experimento aquí . Puedes encontrar más vídeos aquí, pero salen testículos por las reglas de TikTok sobre la desnudez.



Si las mentes más inquisitivas hubieran leído el estudio, habrían aprendido que los receptores funcionan dentro del escroto detectando sabores dulces y umami para identificar y combinar proteínas en la generación de esperma. En su repaso sobre cómo funcionan estos receptores, Popular Science informa:



...incluso aunque los receptores terminaran en la superficie, sumergir tus testículos en salsa de soja no te permitiría probarla porque no hay nervios craneales conectados a los testículos. No existe una conexión adecuada entre el cerebro y los testículos para probar el sabor de las cosas.