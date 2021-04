La VIa Lactea Imagen : ESO/S. Brunier ( Other

En mayo de 2019, los astrónomos presenciaron una llamarada brillante proveniente del centro de nuestra galaxia. El evento se produjo por la acumulación de materia en nuestro agujero negro local, un monstruo de 4.6 millones de masas solares llamado Sagitario A *. Se desconocía la causa de la llamarada, aunque un investigador ahora dice que los enigmáticos “objetos G” pueden ser los responsables.



Advertisement

Las estrellas y otros objetos cósmicos pasan por Sagitario A * (pronunciando sag-A-star) todo el tiempo, pero lo que sea que se acercó demasiado hace unos años “envió al agujero negro a un estado extraño en el que siguió produciendo algo extraordinario”, dijo la autora del estudio Lena Murchikova, astrofísica del Instituto de Estudios Avanzados, en una llamada telefónica. “No hemos visto ningún tipo de actividad como esta, desde el comienzo de la observación, que fue hace unos 25 años”.



Durante el evento de destello registrado en 2019, el núcleo de la Vía Láctea brilló dos veces más brillante en luz infrarroja cercana que cualquier ráfaga registrada anteriormente, y 100 veces más brillante que el brillo normal de su centro. Esto duró dos horas y media, mientras la materia cayó al vacío central, iluminando las lecturas del Observatorio Keck de Hawái. Las llamaradas adicionales continuaron hasta al menos el final de ese año.

El núcleo de la Vía Láctea, con Sagitario A * en la esquina superior derecha. Imagen : X-ray: NASA/UMass/D.Wang et al., IR: NASA/STScI ( Other

Anteriormente, los investigadores sugirieron que las llamaradas pueden haber sido causadas por un tipo particular de estrella cuya órbita se balancea precipitadamente cerca del agujero negro, lo que extrae la materia con su intensa gravedad. Murchikova determinó que el momento no coincidía: la estrella pasó por el agujero negro casi un año antes de la llamarada, y su materia habría tardado más que ese año en llegar al disco de acreción. Una alternativa fueron dos de los llamados objetos G, cuyas identidades siguen siendo desconocidas, pero pueden ser nubes de gas, estrellas o un poco de ambos. Los objetos G pasaron en diferentes momentos, pero su materia habría llegado a las fauces del agujero negro al mismo tiempo. Murchikova concluye que el destello fue causado por la caída conjunta de las masas de los objetos G. Su investigación se publica en The Astrophysical Journal Letters.



G/O Media may get a commission Bra Bearies Strawberry CBD Gummies $20 at Sunday Scaries Use the promo code 420

“No hay nada que demuestre que [el momento] no es una coincidencia, porque no podemos retroceder en el tiempo y calcularlo”, dijo Murchikova. “Pero es lo mejor que tenemos; parece coincidir, y eso es realmente extraño, obviamente”.



Si la llamarada fue realmente causada por estos objetos G, pronto pasaría una anomalía interesante en el brillo en el núcleo de nuestra galaxia. Si las erupciones fueron perpetradas por cualquier otro culpable celestial, tal vez ocurran más eventos, solo tendremos que esperar más datos de nuestros observatorios.