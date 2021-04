Los CDC dejan de recomendar que desinfectes tu casa por el COVID

Foto : Nitiphonphat ( Shutterstock )

Limpiar las superficies como lo hacías antes de la pandemia es suficiente para protegerte del coronavirus, dicen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en sus pautas revisadas . Desinfectar las superficies de tu hogar (por ejemplo, con lejía) solo es necesario si un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 ha estado en él en las últimas 24 horas.

Este consejo coincide con nuestra comprensión actual de cómo se propaga el coronavirus: principalmente por contacto cercano de persona a persona, y algo a partir de pequeñas gotas que pueden flotar en el aire. Contraer el virus de una superficie es técnicamente posible, pero no es una forma común de transmisión.

La diferencia entre desinfectar y limpiar

Desinfectar una superficie es cuando se usa un químico, como lejía, para matar virus y otros microbios en la superficie. La limpieza es cuando se usa un jabón o detergente para eliminar la suciedad, que puede contener gérmenes, sin necesariamente matar nada.

Al principio de la pandemia, la mejor suposición de los expertos era que el coronavirus podría propagarse de manera similar a otras enfermedades respiratorias como la gripe, donde la transmisión superficial es bastante común. Es por eso que las empresas comenzaron a hacer limpieza y desinfección adicional , y varios vídeos sobre lavar los alimentos con lejía se hicieron virales .

Pero resulta que las superficies no son un factor importante en la transmisión del COVID. Todavía tiene sentido lavarse las manos y mantener las superficies razonablemente limpias, pero los expertos argumentan que sería mejor para las empresas actualizar la ventilación que dedicar más tiempo a desinfectar las superficies. Eso no quiere decir que esté mal desinfectar cosas, simplemente ya no es una prioridad.

Lo que recomiendan ahora los CDC

Las nuevas pautas para limpiar tu hogar dicen que limpies (no desinfectes ) las superficies de alto contacto con regularidad, lo que podrías hacer a diario ( pero la frecuencia real depende de ti ) y después de tener visitas en su hogar.

Aún se recomienda desinfectar si un caso confirmado o sospechoso de COVID ha estado en su casa en las últimas 24 horas.

Los CDC también nos recuerdan que los visitantes no vacunados deben usar mascarilla y que las reglas sobre quién puede visitar a quién después de la vacunación aún se aplican. Las personas enfermas deben hacer todo lo posible por aislarse del resto de la casa, y todos deben lavarse las manos con frecuencia, incluso al regresar a la casa después de salir.