En diciembre de 2021, el gobierno de Estados Unidos anunció un proyecto de ley para prohibir el uso de bots para acaparar bienes y servicios y luego revenderlos. Hasta que esa ley se haga realidad, nos toca vivir con esos bots, y con los precios de las gráficas en pleno descenso parece que han encontrado otro mercado sobre el que depredar: el de las ediciones coleccionista de videojuegos.



En Eurogamer informan de que las reservas de las ediciones de coleccionista de God of War: Ragarok no solo han sido acapartadas por bots, sino que ya pueden verse esas ediciones a precios desorbitados en páginas como eBay. De todas las ediciones, la que más está llamando la atención de los especuladores es la Jö tnar, un enorme cofre que contiene el juego en edición steelbook y una gran cantidad de objetos de colección que van desde dados enanos a una réplica de Mjolnir, otra d el anillo Draupnir o un grabado en tela de Yggdrasil.

God of War Ragnarök - Collector’s and Jötnar Editions Official Unboxing Video | PS5 & PS4 Games

La edición Jötnar del juego cuesta 270 dólares, pero en eBay ya se está viendo por el doble de ese precio, y no nos extrañaría que s ubiera aún más a medida que se hace más difícil de encontrar. La alternativa es lograr hacerse con alguna unidad de las que llegan a tiendas físicas.