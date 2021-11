Este fin de semana, los líderes mundiales del G20 lanzaron una moneda a la Fontana di Trevi de Roma como deseo de buena suerte en la lucha contra el cambio climático. El lunes ya estaban en Glasgow dando discursos en la cumbre sobre el clima de las Naciones Unidas.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, tomó prestadas las imágenes del Reloj del Juicio Final, señalando que estamos “a un minuto para la medianoche”, e incluso canalizó el discurso de “bla bla bla” de Greta Thunberg. El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que los mayores contaminadores del mundo no tienen políticas establecidas para mantener el calentamiento global dentro de 1,5 grados Celsius , un objetivo delineado en el Acuerdo de París firmado en 2015. El objetivo de las conversaciones de Glasgow, dijo, es que los países “aumenten su ambición” porque “esa es la única manera de hacer que nuestra estrategia vuelva a ser creíble”. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se disculpó por los cuatro años de Donald Trump.

“Ninguno de nosotros puede escapar de lo peor que está por venir si no aprovechamos este momento”, agregó.

Todo esto está muy bien, y es cierto. Desde el inicio de las conversaciones de la ONU , los países han asumido una serie de compromisos que van desde combatir las fugas de metano de la infraestructura de petróleo y gas hasta detener la deforestación. Pero falta un punto clave : un plan explícito y creíble para poner fin a la extracción y el uso de combustibles fósiles. Sin eso, el mundo seguirá jugando con fuego.

Simplemente, no hay una vía para que el mundo cumpla el objetivo de 1,5 grados del Acuerdo de París sin acabar con la industria de los combustibles fósiles lo más rápido posible. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático emitió un informe en 2018 que analiza las vías para alcanzar ese objetivo. Para hacerlo sin sobrepasar el objetivo de temperatura o depender en gran medida de tecnologías no probadas de eliminación de dióxido de carbono y plantar nuevos bosques para absorber carbono, se requieren grandes caídas en el uso de combustibles fósiles en esta década. Estamos hablando de una caída del 78% en el carbón, una caída del 37% en el petróleo y una caída del 25% en el gas como formas primarias de energía, todo mientras se aumenta la capacidad nuclear en un 59% y las energías renovables en un asombroso 430%. De aquí a 2030.

O el informe de la Agencia Internacional de Energía. El grupo fue creado en parte por Henry Kissinger en respuesta a la crisis del petróleo de la década de 1970 para ayudar esencialmente a garantizar que la OCDE tuviera un suministro constante de combustibles fósiles. En otras palabras, no estamos hablando exactamente de hippies . Sin embargo, su análisis sobre el cumplimiento del objetivo de 1,5 grados Celsius publicado a principios de este año encontró que los gobiernos del mundo deben detener todas las nuevas exploraciones de combustibles fósiles el próximo año (como en dos meses a partir de ahora) para tener una buena oportunidad en el objetivo. No solo eso, los combustibles fósiles tienen que desaparecer del uso diario de energía de aquí a 2050.

“El cero neto implica una enorme disminución en el uso de combustibles fósiles”, dice el informe. “Se reducen de casi cuatro quintas partes del suministro total de energía actual a poco más de una quinta parte en 2050. Los combustibles fósiles que quedan en 2050 se utilizan en bienes donde el carbono está incorporado en el producto, como los plásticos, en instalaciones equipadas con CCUS, y en sectores donde las opciones de tecnología de bajas emisiones son escasas ”.

Un número creciente de países ha hecho promesas de cero emisiones netas para 2050, lo cual es genial. Pero una promesa sin un plan serio para acabar con los combustibles fósiles no tiene valor. Los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, se han comprometido a llegar al cero neto para 2050... y a extraer más petróleo. Biden ha prometido que Estados Unidos reducirá las emisiones en un 50% durante la próxima década, al tiempo que permitirá que entren en funcionamiento nuevos oleoductos y pide más producción de petróleo. El presidente de la COP26, Alok Sharma, ha respaldado el lema “mantener vivo el 1, 5”, todo mientras el Reino Unido se prepara para aprobar un nuevo desarrollo petrolero importante en el Mar del Norte. Los principales productores de petróleo han hecho promesas climáticas y expresado su escepticismo sobre los hallazgos de los informes de la IEA. Esta lista sigue y sigue. E ntiendes el punto.

Hay ejemplos de cómo serían los planes realistas para poner fin a la producción de combustibles fósiles a nivel mundial. Dinamarca y Costa Rica han iniciado lo que se conoce como Beyond Oil and Gas Alliance, que se centra en reducir la extracción de combustibles fósiles. Sin embargo, esos países son actores relativamente pequeños en la economía de extracción, pero no hay nada que impida que los grandes países del petróleo, el gas y el carbón se suban a bordo. (Excepto el dinero, supongo).

De manera similar, una colección de grupos de la sociedad civil ha elaborado un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Hasta el momento, 17 ciudades y gobiernos sub nacionales han firmado, al igual que más de 900 organizaciones y cerca de 133.000 personas. Sigue el modelo del tratado de no proliferación nuclear y, como dice Tzeporah Berman, directora internacional de la organización canadiense sin fines de lucro Stand.earth, que forma parte del comité directivo del tratado, “necesitamos cooperación internacional para llegar allí porque nadie lo va a hacer por su cuenta “.

Si bien es cierto que el mundo necesita compromisos para reducir las emisiones vinculadas a la agricultura y la deforestación, e invertir inteligentemente en sistemas de captura de carbono no probados para ver si se pueden ampliar, simplemente no hay nada como reducir el uso de combustibles fósiles . El hecho de que los líderes mundiales aún no hayan hecho ese tipo de promesas en esta conferencia no significa que lo que sucede en Glasgow sea un fracaso en sí mismo. Pero cuanto más tiempo pase el mundo sin un plan creíble para reducir la producción de los productos más peligrosos de la Tierra, más suerte necesitaremos.