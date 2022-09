By

Han pasado tres años desde que Apple lanzó los AirPods Pro, y para ser los mejores auriculares inalámbricos de la compañía, hoy en día hay muchas opciones más interesantes y con mejor calidad de audio en el mercado. Apple quiere solucionar eso con la segunda generación de los AirPods Pro. ¿Lo logrará?

La compañía ha presentado los nuevos AirPods Pro en su evento para el iPhone 14. Algunos de los cambios son muy interesantes y prometedores. Apple promete que los nuevos AirPods Pro pueden cancelar “hasta el doble de ruido” que el modelo original, o dicho de otro modo, tienen una mejor cancelación de ruido. Su batería también es más buena, con una duración máxima de 6 horas para los auriculares y hasta 30 horas en total con las cargas que ofrece el estuche; en cambio, el modelo original ofrecía 4,5 horas y 24 horas, respectivamente. El estuche tiene un altavoz que puede hacer sonidos para encontrarlo si lo has extraviado.

Apple también ha incluido un nuevo sistema de control táctil por gestos en los auriculares, por ejemplo, al tocar sus extremos hacia arriba o hacia abajo se puede controlar el volumen. ¿Pero qué cambia en materia de audio? Apple ha incluido un nuevo chip llamado H2 en la segunda generación de los AirPods Pro, prometiendo una mejor calidad de audio, además de una tecnología de “audio espacial personalizado”. Todo esto suena interesante, pero significa poco hasta que no lo probemos y comparemos su calidad de audio con sus rivales más interesantes de otras marcas, algunos de los cuales ofrecen una gran calidad de sonido.

La nueva generación de los AirPods Pro salen a la venta el 23 de septiembre y tienen el mismo precio que el modelo anterior, 249 dólares.