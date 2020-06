Varias cajas de iPhone en una Apple Store Foto : Justin Sullivan ( Getty Images )

La llegada de los nuevos iPhone este año (iPhone 12 si la denominación se mantiene) podría estar marcada por la polémica por culpa de dos ausencias. Según el analista de TF Securities Ming-Chi Kuo, los nuevos modelos de móvil de la compañía se comercializarán sin cargador ni auriculares AirP ods.



Advertisement

Al parecer Kuo ha tenido acceso a una nota interna de Apple a los accionistas en la que la compañía informa de esta decisión. ¿El motivo? Ahorrar costes tras la implantación de chips 5G en los teléfonos. En cuanto a prescindir de los AirPods, la decisión busca estimular las ventas de los nuevos auriculares que Apple vende por separado.

Actualmente Apple incluye dos tipos de cargadores en la caja de sus dispositivos móviles: un cargador de 5 vatios USB-A que viene con los iPhone 11 e iPhone SE, y un cargador de 12 vat ios que se distribuye con los iPhone 11 Pro y Pro Max. Los AirPods son un extra que se incluye con todos los modelos.

Advertisement

En otro rumor separado, se cree que Apple está trabajando en un nuevo cargador de 20 vatios que acompañará a los nuevos iPad en su lanzamiento y que sí que estará incluido en la caja. Este nuevo cargador entrará en producción el tercer trimestre de este año.

Advertisement

Se baraja la posibilidad de que Apple vaya a cambiar el cargador de serie por un sistema de carga inalámbrico, pero Kuo descarta esa posibilidad porque la carga inalámbrica aún no es percibida como algo necesario por la mayoría de los consumidores. El analista ha acertado en sus predicciones otras veces. Por otra parte, la ausencia de cargador no es algo tan raro en el mundo tecnológico, sobre todo cuando es un accesorio tan común en los hogares. Los Kindle de Amazon, por citar un ejemplo, vienen con un cable de cabra USB, pero no con cargador. La cuestión es que se supone que los iPhone 12 tendrán un sistema de carga rápida acorde con ese nuevo cargador de 20 vatios. No incluirlo en el paquete de venta, si es que se confirma, va a ser una medida muy discutible. [MacRumors vía Apple Insider]