La nueva generación de portátiles de Samsung incorporará una serie de características muy interesantes, según filtraciones. Entre ellas se encuentran el soporte al S-Pen de la compañía surcoreana, y pantallas mucho mejores que las que han incluido hasta ahora.

Las filtraciones aseguran que los nuevos Galaxy Book Pro y Galaxy Book Pro 360 de Samsung, ambos portátiles o laptops con sistema operativo Windows (es decir, no son Chromebooks) llegarán c on pantallas de tipo OLED de 13,3 y 15,6 pulgadas, con tasa de refresco de 90 Hz, algo más que interesante.

Además, estos portátiles inclurían soporte al lápiz stylus de Samsung, el S-Pen, un dispositivo presente en la línea de smartphones Galaxy Note desde su inicio, y ahora daría el salto a los portátiles de la marca, aunque muy posiblemente se trate de un modelo distinto al de los smartphones. Esto permitirá realizar tareas como dibujar o tomar notas a mano alzada, entre muchas otras cosas, directamente en la pantalla del portátil, al mejor estilo de los Surface de Microsoft.

Se espera que los nuevos portátiles de Samsung cuenten con procesadores Core i5 y Core i7 de Intel, y uno de los modelos contaría con conexión 5G. De resto, tendremos que esperar a que Samsung los anuncie de manera oficial, o a que haya más filtraciones. [SamMobile vía Android Authority]